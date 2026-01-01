Lightdash mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-BI-Plattform, die auf dbt aufbaut und Ihre Datenmodelle sofort in Dashboards und Diagramme verwandelt.
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Was Sie mit Lightdash erstellen können
Lightdash ist eine Open-Source Business-Intelligence-Plattform, die nativ mit dbt (data build tool) zusammenarbeitet. Anstatt Metrikdefinitionen in einem BI-Tool neu zu erstellen, liest Lightdash Ihre bestehenden dbt-Modelle, Tests und Dokumentationen, um eine Explorationsschnittstelle und eine Metrikebene automatisch zu generieren – so bleibt die Analyselogik im Code versionskontrolliert, wo sie hingehört. Teams können Dashboards erstellen, Ad-hoc-Abfragen ausführen und Berichtsversand planen, ohne die bereits in ihrem dbt-Projekt geleistete Arbeit zu duplizieren.
Im Gegensatz zu allgemeinen BI-Tools bedeutet der Source-of-Truth-Ansatz von Lightdash, dass sich alle darauf basierenden Diagramme automatisch aktualisieren, wenn sich ein dbt-Modell ändert. Das Selbst-Hosting von Lightdash gibt Analyseteams die volle Kontrolle über ihre Dateninfrastruktur, ohne Abfrageergebnisse über Cloud-Plattformen von Drittanbietern zu leiten.
Hauptmerkmale von Lightdash
dbt-native Metriken-Schicht
Lightdash liest bestehende dbt-Modelle, Tests und YAML-Dokumentation, um eine Erkundungs-Benutzeroberfläche zu generieren, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Metriken in einem separaten BI-Tool neu zu definieren.
Ad-hoc SQL-Explorer
Führen Sie Ad-hoc-Abfragen für Ihr Data Warehouse direkt aus dem Browser aus, wobei Spaltendefinitionen und Testergebnisse automatisch aus dbt-Metadaten abgerufen werden.
Geplante Berichtszustellung
Konfigurieren Sie wiederkehrende Dashboard-Snapshots, die planmäßig per E-Mail oder Slack zugestellt werden, um Stakeholder ohne manuelle Exporte oder Downloads auf dem Laufenden zu halten.
KI-Daten-Copilot
Stellen Sie Fragen zu Ihren Daten in natürlicher Sprache und erhalten Sie Diagrammvorschläge, die durch die Metrikschicht unterstützt werden, die bereits in Ihrem dbt-Projekt definiert ist.
Versionskontrollierte Analysen
Analysedefinitionen leben im dbt-Code neben Ihren Datenmodellen, wodurch Diagramm- und Metrikänderungen durch standardmäßige Git-Workflows überprüfbar, vergleichbar und bereitstellbar werden.
Warum Lightdash auf Hostinger ausführen?
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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