Peppermint mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Ticketing- und Helpdesk-System zur Verwaltung von Kundenanfragen, internen IT-Problemen und Team-Workflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Peppermint erstellen können
Peppermint ist eine Open-Source-Ticketing- und Helpdesk-Lösung, die als leichtgewichtige Alternative zu Zendesk und Jira entwickelt wurde. Sie bietet Support-Teams, IT-Abteilungen und Kleinunternehmen eine übersichtliche Warteschlange, um Kundenanfragen zu protokollieren, interne Probleme zu verfolgen und bei der Lösungsfindung zusammenzuarbeiten, ohne pro-Agent-Lizenzgebühren oder das Senden sensibler Konversationsdaten an einen Drittanbieter von SaaS.
Das Selbst-Hosting von Peppermint auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass jedes Ticket, jeder Kundenstamm und jede interne Notiz unter Ihrer Kontrolle bleibt. Das gebündelte PostgreSQL-Backend gewährleistet eine dauerhafte Speicherung der Ticket-Historie, während ein persönliches Markdown-Notizbuch mit To-Do-Listen jedem Agenten einen privaten Bereich bietet, um seine eigene Arbeit neben der gemeinsamen Warteschlange zu organisieren.
Hauptmerkmale von Peppermint
Markdown Ticket-Editor
Erstellen Sie Tickets und Antworten in einem Rich-Markdown-Editor mit Dateianhängen, damit Konversationen Formatierungen, Codeblöcke und Screenshots beibehalten.
Persönliche Notizbücher
Jeder Agent erhält ein privates Markdown-basiertes Notizbuch mit Aufgabenlisten, um die individuelle Arbeit neben der gemeinsamen Ticket-Warteschlange zu verfolgen.
Kundenverlaufsprotokoll
Jede Interaktion mit einem Kunden wird in dessen Profil erfasst, wodurch Agenten den vollständigen Kontext vergangener Anfragen erhalten, bevor sie auf eine neue antworten.
Rollenbasierter Zugriff
Granulare Rollenberechtigungen ermöglichen es Administratoren zu steuern, welche Agenten bestimmte Ticketkategorien anzeigen, kommentieren oder lösen können.
REST API Integration
Eine dokumentierte REST-API ermöglicht es Ihnen, Tickets von Überwachungstools zu übertragen, Daten mit CRMs zu synchronisieren oder benutzerdefinierte Dashboards auf Peppermint aufzubauen.
Responsive Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche ist für Bildschirme von Mobilgeräten bis zu 4K ausgelegt, damit Agenten Tickets von jedem Gerät aus bearbeiten können, ohne an Benutzerfreundlichkeit einzubüßen.
Warum Peppermint auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.