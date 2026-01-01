Peppermint ist eine Open-Source-Ticketing- und Helpdesk-Lösung, die als leichtgewichtige Alternative zu Zendesk und Jira entwickelt wurde. Sie bietet Support-Teams, IT-Abteilungen und Kleinunternehmen eine übersichtliche Warteschlange, um Kundenanfragen zu protokollieren, interne Probleme zu verfolgen und bei der Lösungsfindung zusammenzuarbeiten, ohne pro-Agent-Lizenzgebühren oder das Senden sensibler Konversationsdaten an einen Drittanbieter von SaaS.

Das Selbst-Hosting von Peppermint auf Ihrem eigenen VPS stellt sicher, dass jedes Ticket, jeder Kundenstamm und jede interne Notiz unter Ihrer Kontrolle bleibt. Das gebündelte PostgreSQL-Backend gewährleistet eine dauerhafte Speicherung der Ticket-Historie, während ein persönliches Markdown-Notizbuch mit To-Do-Listen jedem Agenten einen privaten Bereich bietet, um seine eigene Arbeit neben der gemeinsamen Warteschlange zu organisieren.