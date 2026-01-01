Yamtrack als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Medientracker für Filme, Fernsehsendungen, Animes, Mangas, Spiele und Bücher mit Jellyfin-Integration.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Yamtrack
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Yamtrack erstellen können
Yamtrack ist eine selbst gehostete Medien-Tracking-Anwendung, die Ihre Watch- und Playlists für Filme, TV-Serien, Anime, Manga, Spiele, Bücher und Comics in einem Dashboard zusammenführt. Es ruft Metadaten von TMDB und anderen Quellen ab, um detaillierte Informationen zu jedem verfolgten Element mit Fortschrittsverfolgung und Statusverwaltung bereitzustellen.
Das Selbst-Hosting von Yamtrack auf einem VPS hält Ihre gesamte Medienkonsumhistorie privat, ohne Tracking durch Dritte. Die Jellyfin-Integration ermöglicht die automatische Verfolgung von Wiedergaben von Ihrem Medienserver, die Kalenderansicht zeigt geplante Veröffentlichungen an, und der Import von Trakt, MAL und AniList macht die Migration von bestehenden Diensten unkompliziert.
Hauptmerkmale von Yamtrack
Multimedia-Tracking
Verfolgen Sie Filme, Fernsehsendungen, Animes, Mangas, Spiele, Bücher und Comics in einem einzigen, einheitlichen Dashboard mit Status pro Element.
Jellyfin-Integration
Filme und Episoden automatisch als angesehen markieren, wenn sie in Jellyfin abgespielt werden, ohne manuelle Protokollierung.
Importieren aus Trakt & MAL
Migrieren Sie Ihren bestehenden Wiedergabeverlauf von Trakt, MyAnimeList, AniList und anderen Diensten mit wenigen Klicks zu Yamtrack.
Veröffentlichungskalender
Sehen Sie sich bevorstehende Veröffentlichungstermine für verfolgte Serien, Filme und Spiele in einem Kalender an, um Ihr Sehprogramm zu planen.
Release-Benachrichtigungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen über neue Episoden und Veröffentlichungen via Discord, Telegram oder Slack für jeden Eintrag auf Ihrer Merkliste.
Warum Yamtrack auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.