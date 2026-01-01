Yamtrack ist eine selbst gehostete Medien-Tracking-Anwendung, die Ihre Watch- und Playlists für Filme, TV-Serien, Anime, Manga, Spiele, Bücher und Comics in einem Dashboard zusammenführt. Es ruft Metadaten von TMDB und anderen Quellen ab, um detaillierte Informationen zu jedem verfolgten Element mit Fortschrittsverfolgung und Statusverwaltung bereitzustellen.

Das Selbst-Hosting von Yamtrack auf einem VPS hält Ihre gesamte Medienkonsumhistorie privat, ohne Tracking durch Dritte. Die Jellyfin-Integration ermöglicht die automatische Verfolgung von Wiedergaben von Ihrem Medienserver, die Kalenderansicht zeigt geplante Veröffentlichungen an, und der Import von Trakt, MAL und AniList macht die Migration von bestehenden Diensten unkompliziert.