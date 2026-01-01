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Industrielle IoT-Zeitreihendatenbank, die Hochdurchsatz-Datenerfassung, Abfragen in unter einer Sekunde und extrem hohe Komprimierung am Edge ermöglicht.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache IoTDB erstellen können

Apache IoTDB ist eine speziell entwickelte Zeitreihen-Datenbank für das Internet der Dinge, von Grund auf für industrielle IoT-Workloads konzipiert, bei denen täglich Milliarden von Datenpunkten von Millionen von Sensoren eintreffen. Sein leichtgewichtiges, spaltenbasiertes TsFile-Format erreicht Kompressionsraten, die typische relationale Datenbanken nicht erreichen können, während analytische Abfragen im Sub-Sekunden-Bereich und ein baumbasiertes Geräteschema die Art und Weise modellieren, wie reale Industrieanlagen tatsächlich strukturiert sind.

Das Selbst-Hosting von Apache IoTDB auf Ihrem VPS bietet Projekten in den Bereichen Fertigung, Energie, Transport und Smart City ein privates Telemetrie-Backend, das nativ mit Grafana, Spark, Flink, Kafka und MQTT integriert ist – ohne Gebühren pro Metrik zu zahlen und ohne Sensordaten an Drittanbieter-Clouds zu senden.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Apache IoTDB

TsFile Spaltenspeicher

Zweckmäßiges spaltenbasiertes Speicherformat, optimiert für Zeitreihendaten, liefert Kompressionsraten von bis zu 20:1 im Vergleich zu herkömmlichen Datenbanken.

Hochdurchsatz-Datenerfassung

Verarbeitet Millionen von Schreibvorgängen pro Sekunde von stromsparenden IoT-Geräten mithilfe eines Log-Structured Merge-Baums, der für schreibintensive Arbeitslasten konzipiert ist.

Baumbasiertes Geräteschema

Hierarchisches Pfadmodell spiegelt wider, wie Fabriken und Flotten Sensoren organisieren, mit unscharfen Wildcards für geräteübergreifende Aggregationsabfragen.

Native Protokollunterstützung

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 und MQTT-Datenerfassung ermöglichen jedem Gerät, Dashboard oder Analysetool die Verbindung ohne benutzerdefinierte Adapter.

Grafana und Spark bereit

Offizielle Konnektoren für Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka und Hadoop verwandeln IoTDB in ein Drop-in-Zeitreihen-Backend für bestehende Pipelines.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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