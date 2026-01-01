Apache IoTDB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Industrielle IoT-Zeitreihendatenbank, die Hochdurchsatz-Datenerfassung, Abfragen in unter einer Sekunde und extrem hohe Komprimierung am Edge ermöglicht.
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Was Sie mit Apache IoTDB erstellen können
Apache IoTDB ist eine speziell entwickelte Zeitreihen-Datenbank für das Internet der Dinge, von Grund auf für industrielle IoT-Workloads konzipiert, bei denen täglich Milliarden von Datenpunkten von Millionen von Sensoren eintreffen. Sein leichtgewichtiges, spaltenbasiertes TsFile-Format erreicht Kompressionsraten, die typische relationale Datenbanken nicht erreichen können, während analytische Abfragen im Sub-Sekunden-Bereich und ein baumbasiertes Geräteschema die Art und Weise modellieren, wie reale Industrieanlagen tatsächlich strukturiert sind.
Das Selbst-Hosting von Apache IoTDB auf Ihrem VPS bietet Projekten in den Bereichen Fertigung, Energie, Transport und Smart City ein privates Telemetrie-Backend, das nativ mit Grafana, Spark, Flink, Kafka und MQTT integriert ist – ohne Gebühren pro Metrik zu zahlen und ohne Sensordaten an Drittanbieter-Clouds zu senden.
Hauptmerkmale von Apache IoTDB
TsFile Spaltenspeicher
Zweckmäßiges spaltenbasiertes Speicherformat, optimiert für Zeitreihendaten, liefert Kompressionsraten von bis zu 20:1 im Vergleich zu herkömmlichen Datenbanken.
Hochdurchsatz-Datenerfassung
Verarbeitet Millionen von Schreibvorgängen pro Sekunde von stromsparenden IoT-Geräten mithilfe eines Log-Structured Merge-Baums, der für schreibintensive Arbeitslasten konzipiert ist.
Baumbasiertes Geräteschema
Hierarchisches Pfadmodell spiegelt wider, wie Fabriken und Flotten Sensoren organisieren, mit unscharfen Wildcards für geräteübergreifende Aggregationsabfragen.
Native Protokollunterstützung
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 und MQTT-Datenerfassung ermöglichen jedem Gerät, Dashboard oder Analysetool die Verbindung ohne benutzerdefinierte Adapter.
Grafana und Spark bereit
Offizielle Konnektoren für Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka und Hadoop verwandeln IoTDB in ein Drop-in-Zeitreihen-Backend für bestehende Pipelines.
Warum Apache IoTDB auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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