Matrix Conduit ist ein einfacher, schneller und zuverlässiger Matrix-Homeserver, der in Rust geschrieben ist. Als leichtgewichtige Alternative zu Synapse konzipiert, wird er als einzelnes Binärpaket mit einer eingebetteten RocksDB-Datenbank ausgeliefert. Dies eliminiert die Notwendigkeit für PostgreSQL oder andere externe Dienste und senkt den Ressourcenverbrauch, der für den Betrieb eines eigenen Chat-Servers erforderlich ist, drastisch.

Das Selbst-Hosting von Conduit auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Nachrichtenverlauf, Medien und Verschlüsselungsschlüssel, während Sie weiterhin mit dem globalen Matrix-Netzwerk föderieren. End-to-End-Verschlüsselung ist standardmäßig aktiviert, und jeder Standard-Matrix-Client wie Element, FluffyChat oder Cinny verbindet sich sofort, sodass Ihre Community die Tools weiterhin nutzen kann, die sie bereits kennt.