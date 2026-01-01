Photoview ist eine schnelle, selbst gehostete Fotogalerie, die für Fotografen und Familien entwickelt wurde, die ihre Erinnerungen auf einer Infrastruktur speichern möchten, die sie selbst kontrollieren. Es liest direkt aus Ihrer bestehenden Verzeichnisstruktur – kein Importvorgang, keine Neuorganisation von Dateien – und generiert automatisch Miniaturansichten und Vorschauen auf Ihrem eigenen Server.

Im Gegensatz zu Cloud-Fotodiensten hält Photoview Ihre Originale unberührt und privat. RAW-Dateien, EXIF-Metadaten, GPS-Koordinaten und Gesichtserkennung funktionieren alle, ohne ein einziges Foto an einen Drittanbieterdienst zu senden. Jeder Benutzer erhält seinen eigenen Bibliothekspfad, wodurch es sich für Haushalte oder kleine Teams eignet, die einen Server gemeinsam nutzen.