FileGator ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateimanager, der eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che zum Hochladen, Herunterladen, Organisieren und Freigeben von Dateien auf Ihrem Server bietet. Er basiert auf einer Flat-File-Architektur ohne DatenbankabhÃ¤ngigkeit und lÃ¤uft als einzelner, schlanker Dienst, wobei Benutzerkonten und Berechtigungen in einer einfachen JSON-Datei gespeichert werden. Der rollenbasierte Zugriff ermÃ¶glicht die Erstellung von Administrator-, Benutzer- und Gastkonten â€“ jedes mit konfigurierbaren Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Hochladen, Herunterladen, Umbenennen, LÃ¶schen und Archivieren von Dateien.

Das Selbst-Hosting von FileGator auf Ihrem VPS bewahrt alle Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, ohne Speicherkontingente, AbonnementgebÃ¼hren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Es lÃ¤uft mit minimalen Ressourcen, wodurch es einfach ist, es neben anderen Diensten bereitzustellen, ohne einen vollstÃ¤ndigen Server fÃ¼r die Dateiverwaltung zu dedizieren.