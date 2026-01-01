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Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Dateimanager mit rollenbasierten Berechtigungen, ArchivunterstÃ¼tzung und Medienvorschau â€“ keine Datenbank erforderlich.

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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit FileGator erstellen kÃ¶nnen

FileGator ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateimanager, der eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che zum Hochladen, Herunterladen, Organisieren und Freigeben von Dateien auf Ihrem Server bietet. Er basiert auf einer Flat-File-Architektur ohne DatenbankabhÃ¤ngigkeit und lÃ¤uft als einzelner, schlanker Dienst, wobei Benutzerkonten und Berechtigungen in einer einfachen JSON-Datei gespeichert werden. Der rollenbasierte Zugriff ermÃ¶glicht die Erstellung von Administrator-, Benutzer- und Gastkonten â€“ jedes mit konfigurierbaren Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Hochladen, Herunterladen, Umbenennen, LÃ¶schen und Archivieren von Dateien.

Das Selbst-Hosting von FileGator auf Ihrem VPS bewahrt alle Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, ohne Speicherkontingente, AbonnementgebÃ¼hren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Es lÃ¤uft mit minimalen Ressourcen, wodurch es einfach ist, es neben anderen Diensten bereitzustellen, ohne einen vollstÃ¤ndigen Server fÃ¼r die Dateiverwaltung zu dedizieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von FileGator

Mehrbenutzerberechtigungen

Erstellen Sie Admin-, Benutzer- und Gastkonten mit unabhÃ¤ngigen Berechtigungen pro Vorgang â€“ steuern Sie, wer Dateien separat lesen, hochladen, herunterladen, umbenennen, lÃ¶schen und archivieren kann.

Keine Datenbank erforderlich

Alle Benutzerkonten und Konfigurationen werden in flachen JSON-Dateien gespeichert, wodurch die Datenbankanforderung entfÃ¤llt und die Bereitstellung einfach und portabel bleibt.

Archivverwaltung

ZIP-Archive Ã¼ber den Browser erstellen und entpacken, ohne SSH oder Befehlszeilentools, was MassendateiÃ¼bertragungen und Backups unkompliziert macht.

Ã–ffentliche Freigabelinks

Generieren Sie Ã¶ffentliche Download-Links fÃ¼r Dateien oder Ordner, damit externe EmpfÃ¤nger auf bestimmte Inhalte zugreifen kÃ¶nnen, ohne ein Konto auf dem Server zu benÃ¶tigen.

Medienvorschau

Vorschau von Bildern, Videos, Audio- und Textdateien direkt im Browser â€“ kein Download erforderlich, um die richtige Datei vor dem Teilen zu bestÃ¤tigen.

Warum FileGator auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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