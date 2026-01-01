FileGator per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Dateimanager mit rollenbasierten Berechtigungen, ArchivunterstÃ¼tzung und Medienvorschau â€“ keine Datenbank erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FileGator erstellen kÃ¶nnen
FileGator ist ein quelloffener, selbst gehosteter Dateimanager, der eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che zum Hochladen, Herunterladen, Organisieren und Freigeben von Dateien auf Ihrem Server bietet. Er basiert auf einer Flat-File-Architektur ohne DatenbankabhÃ¤ngigkeit und lÃ¤uft als einzelner, schlanker Dienst, wobei Benutzerkonten und Berechtigungen in einer einfachen JSON-Datei gespeichert werden. Der rollenbasierte Zugriff ermÃ¶glicht die Erstellung von Administrator-, Benutzer- und Gastkonten â€“ jedes mit konfigurierbaren Berechtigungen zum Lesen, Schreiben, Hochladen, Herunterladen, Umbenennen, LÃ¶schen und Archivieren von Dateien.
Das Selbst-Hosting von FileGator auf Ihrem VPS bewahrt alle Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, ohne Speicherkontingente, AbonnementgebÃ¼hren und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Daten. Es lÃ¤uft mit minimalen Ressourcen, wodurch es einfach ist, es neben anderen Diensten bereitzustellen, ohne einen vollstÃ¤ndigen Server fÃ¼r die Dateiverwaltung zu dedizieren.
Hauptmerkmale von FileGator
Mehrbenutzerberechtigungen
Erstellen Sie Admin-, Benutzer- und Gastkonten mit unabhÃ¤ngigen Berechtigungen pro Vorgang â€“ steuern Sie, wer Dateien separat lesen, hochladen, herunterladen, umbenennen, lÃ¶schen und archivieren kann.
Keine Datenbank erforderlich
Alle Benutzerkonten und Konfigurationen werden in flachen JSON-Dateien gespeichert, wodurch die Datenbankanforderung entfÃ¤llt und die Bereitstellung einfach und portabel bleibt.
Archivverwaltung
ZIP-Archive Ã¼ber den Browser erstellen und entpacken, ohne SSH oder Befehlszeilentools, was MassendateiÃ¼bertragungen und Backups unkompliziert macht.
Ã–ffentliche Freigabelinks
Generieren Sie Ã¶ffentliche Download-Links fÃ¼r Dateien oder Ordner, damit externe EmpfÃ¤nger auf bestimmte Inhalte zugreifen kÃ¶nnen, ohne ein Konto auf dem Server zu benÃ¶tigen.
Medienvorschau
Vorschau von Bildern, Videos, Audio- und Textdateien direkt im Browser â€“ kein Download erforderlich, um die richtige Datei vor dem Teilen zu bestÃ¤tigen.
Warum FileGator auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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