Overseerr ist das führende Open-Source-Tool zur Verwaltung von Medienanfragen für Plex-Serverbetreiber. Benutzer durchsuchen eine beeindruckende, von TMDb betriebene Oberfläche, um Filme oder Fernsehsendungen zu entdecken und anzufragen; Administratoren überprüfen und genehmigen diese Anfragen, die dann automatisch über Sonarr und Radarr erfüllt werden. Die Plex-Authentifizierung bietet nahtloses Single Sign-On, und der Bibliotheks-Scanner verhindert doppelte Downloads, indem er abgleicht, was bereits verfügbar ist.

Das Selbst-Hosting von Overseerr auf Ihrem VPS bietet Ihrer Plex-Community ein elegantes, stets zugängliches Portal, ohne Backend-Automatisierungstools offenzulegen. Dedizierte Ressourcen gewährleisten eine schnelle Medienerkennung mit hochauflösenden Artworks, während persistenter Speicher die Anfragenhistorie, Benutzerkonten und Integrationseinstellungen über Neustarts und Updates hinweg schützt.