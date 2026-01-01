Transmute in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierter Dateikonverter, der Dokumente, Bilder, Audio und Video umwandelt, ohne sie auf Server von Drittanbietern hochzuladen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Transmute erstellen kÃ¶nnen
Transmute ist ein datenschutzorientierter Dateikonverter, der Dokumente, Bilder, Audio und Video Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che zwischen Formaten umwandelt. Dateien werden von Ihrer eigenen, selbst gehosteten Instanz und nicht von einem anonymen Cloud-Dienst verarbeitet, sodass sensible Materialien niemals die von Ihnen kontrollierte Infrastruktur verlassen und es keine Upload-BeschrÃ¤nkungen, Wasserzeichen oder GebÃ¼hren pro Konvertierung gibt.
Das Selbst-Hosting von Transmute auf einem VPS bietet Teams ein privates, stets verfÃ¼gbares Konvertierungstool, das von jedem Browser aus erreichbar ist. Es ist eine praktische Alternative zu werbefinanzierten Online-Konvertern, die Daten sammeln, und eignet sich daher gut fÃ¼r Organisationen mit strengen Anforderungen an die Datenverarbeitung oder fÃ¼r jeden, der einfach nur eine Formatkonvertierung wÃ¼nscht, ohne Dateien an Dritte weiterzugeben.
Hauptmerkmale von Transmute
Datenschutzorientierte Konversion
Dateien werden vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen selbst gehosteten Instanz verarbeitet, sodass sensible Dokumente und Medien niemals einen Drittanbieter-Server erreichen.
Multiformat-UnterstÃ¼tzung
Konvertieren Sie Dokumente, Bilder, Audio- und Videoformate Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che, ohne Desktop-Software installieren zu mÃ¼ssen.
Keine Upload-Limits
Selbst-Hosting entfernt die von kostenlosen Online-Konvertierungsdiensten auferlegten DateigrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen und Wasserzeichen.
Browserbasierte OberflÃ¤che
Ziehen, ablegen und konvertieren Sie von jedem Browser aus mit einer unkomplizierten BenutzeroberflÃ¤che, die kein Konto benÃ¶tigt, um loszulegen.
Volle Datenkontrolle
Betreiben Sie den Dienst auf Ihrem eigenen VPS, um die vollstÃ¤ndige Kontrolle darÃ¼ber zu behalten, wo Dateien gespeichert und wie lange sie aufbewahrt werden.
Warum Transmute auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.