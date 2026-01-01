Nango in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform, die OAuth, Token-Aktualisierung und API-Konnektivität für über 300 Integrationen von Drittanbietern verwaltet.
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Was Sie mit Nango erstellen können
Nango ist eine Open-Source-Infrastrukturschicht zur Verbindung mit externen APIs. Anstatt benutzerdefinierte OAuth-Flows, Token-Refresh-Logik und Ratenbegrenzungs-Handling für jeden Dienst zu schreiben, verwaltet Nango all dies über ein einziges, vereinheitlichtes Backend. Entwickler konfigurieren Integrationen einmal und greifen über Nangos transparenten Proxy auf jeden unterstützten Dienst zu – mit integrierter Unterstützung für über 300 APIs, darunter Salesforce, GitHub, Slack, Stripe und Notion.
Das Selbst-Hosting von Nango auf Ihrem eigenen VPS sorgt dafür, dass die OAuth-Berechtigungen und API-Tokens Ihrer Kunden auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Kein Drittanbieterdienst verarbeitet jemals die Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer – alles wird im Ruhezustand mit einem Schlüssel, den Sie besitzen, verschlüsselt und in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert, die parallel zum Server läuft.
Hauptmerkmale von Nango
Vereinheitlichte OAuth-Abläufe
Nango übernimmt die Generierung von Autorisierungs-URLs, den Token-Austausch und die Callback-Verarbeitung für über 300 APIs, wodurch benutzerdefinierter Authentifizierungscode für jede Integration entfällt.
Automatische Token-Aktualisierung
Zugriffstoken werden vor Ablauf stillschweigend aktualisiert, damit Ihre Integrationen aufgrund veralteter Anmeldeinformationen niemals mitten in der Sitzung fehlschlagen.
Einbettbare Connect-Benutzeroberfläche
Ein vorgefertigter, White-Label-OAuth-Zustimmungsbildschirm ermöglicht Ihren Benutzern die Autorisierung von Drittanbieterkonten aus Ihrer Anwendung heraus mit einem einzigen Benutzerfluss.
Transparenter API-Proxy
Leiten Sie API-Aufrufe über Nango, um automatische Wiederholungsversuche, Rate-Limit-Backoff und normalisierte Fehlerantworten ohne API-spezifische Middleware zu erhalten.
Webhook-Normalisierung
Empfangen, überprüfen und weiterleiten Sie Webhooks von jedem verbundenen Anbieter über einen einzigen Ingestion-Endpunkt mit vereinheitlichter Nutzlastverarbeitung.
Verschlüsselte Anmeldeinformationsspeicherung
Alle OAuth-Tokens und API-Schlüssel werden im Ruhezustand mit Ihrem eigenen Schlüssel verschlüsselt und ausschließlich in der selbst gehosteten PostgreSQL-Datenbank gespeichert.
Warum Nango auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.