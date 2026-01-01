Verdaccio in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges privates npm-Proxy-Register zum Veröffentlichen, Cachen und Verwalten von JavaScript-Paketen innerhalb Ihres Teams.
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Was Sie mit Verdaccio erstellen können
Verdaccio ist eine leichtgewichtige, quelloffene private npm-Registrierung, die es Teams ermöglicht, interne Pakete zu veröffentlichen und die öffentliche npm-Registrierung zu proxen. Im Gegensatz zu gehosteten Registrierungen, die pro Benutzer abrechnen oder Ratenbegrenzungen auferlegen, läuft Verdaccio vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur – und bietet Ihnen einen schnellen, lokalen Cache für npm-Pakete sowie einen sicheren Speicher für Ihre privaten JavaScript-Module.
Das Selbst-Hosting mit Verdaccio beseitigt die Abhängigkeit Ihrer Build-Pipelines von der externen npm-Verfügbarkeit, beschleunigt Installationen durch lokales Caching und hält proprietären Code von öffentlichen Registrierungen fern. Es ist vollständig kompatibel mit npm, Yarn und pnpm ohne clientseitige Konfigurationsänderungen, außer der Angabe Ihrer Registrierungs-URL.
Hauptmerkmale von Verdaccio
Veröffentlichung privater Pakete
Veröffentlichen und verteilen Sie interne npm-Pakete innerhalb Ihres Teams, ohne sie im öffentlichen Register offenzulegen.
npm Proxy und Cache
Spiegelt öffentliche npm-Pakete automatisch lokal, damit Installationen schnell und zuverlässig bleiben, auch wenn npm nicht erreichbar ist.
npm, Yarn, pnpm kompatibel
Funktioniert sofort mit allen gängigen JavaScript-Paketmanagern – keine speziellen Client-Plugins oder Wrapper erforderlich.
Integrierte Authentifizierung
Verwalten Sie den Benutzerzugriff mit htpasswd-basierter Authentifizierung, um zu steuern, wer Pakete veröffentlichen oder installieren kann.
Web-UI enthalten
Pakete durchsuchen, Versionen überprüfen und Ihr Repository über eine übersichtliche, integrierte Weboberfläche durchsuchen.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Speicher, Authentifizierung und Middleware über ein umfangreiches Plugin-System zur Integration mit S3, LDAP oder benutzerdefinierten Workflows.
Warum Verdaccio auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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