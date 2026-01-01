Verdaccio ist eine leichtgewichtige, quelloffene private npm-Registrierung, die es Teams ermöglicht, interne Pakete zu veröffentlichen und die öffentliche npm-Registrierung zu proxen. Im Gegensatz zu gehosteten Registrierungen, die pro Benutzer abrechnen oder Ratenbegrenzungen auferlegen, läuft Verdaccio vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur – und bietet Ihnen einen schnellen, lokalen Cache für npm-Pakete sowie einen sicheren Speicher für Ihre privaten JavaScript-Module.

Das Selbst-Hosting mit Verdaccio beseitigt die Abhängigkeit Ihrer Build-Pipelines von der externen npm-Verfügbarkeit, beschleunigt Installationen durch lokales Caching und hält proprietären Code von öffentlichen Registrierungen fern. Es ist vollständig kompatibel mit npm, Yarn und pnpm ohne clientseitige Konfigurationsänderungen, außer der Angabe Ihrer Registrierungs-URL.