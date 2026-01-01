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NVMe-SSD-Speicher
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Bludit erstellen können

Bludit ist ein quelloffenes Flat-File-Content-Management-System, das jeden Beitrag, jede Seite und jede Einstellung als Markdown- und JSON-Dateien auf der Festplatte speichert. Da es weder MySQL, PostgreSQL noch eine andere Datenbank benötigt, ist der gesamte Stack leichter, schneller zu sichern und einfacher zwischen Servern zu migrieren als herkömmliche PHP-CMS.

Das Selbst-Hosting von Bludit auf einem VPS gibt Bloggern und kleinen Website-Betreibern die volle Kontrolle über ihre Inhalte und Themes, ohne Hosting-Gebühren von Drittanbietern und ohne Plattformbindung. Beiträge können über ein browserbasiertes Admin-Panel oder direkt im Dateisystem bearbeitet werden, und das Projekt wird mit einem integrierten Bildmanager, einem Plugin-System und modernen, anpassbaren Themes geliefert.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Bludit

Keine Datenbank erforderlich

Speichert alle Inhalte in flachen Markdown- und JSON-Dateien, sodass Bereitstellung, Sicherung und Versionskontrolle so einfach sind wie das Kopieren eines Ordners.

Markdown-Veröffentlichung

Schreiben Sie Beiträge und Seiten in Markdown mit einem browserbasierten Editor, der Entwürfe, geplante Veröffentlichungen und Kategorien unterstützt.

Themes und Plugins

Passen Sie das Aussehen mit integrierten modernen Themes an und erweitern Sie die Funktionalität durch ein Plugin-System, ohne den Kerncode zu berühren.

Integrierter Bildmanager

Bilder aus einer in das Admin-Panel integrierten Medienbibliothek hochladen, organisieren und einbetten, ohne externe Speicherdienste zu nutzen.

Mehrbenutzerrollen

Laden Sie Redakteure und Autoren mit unterschiedlichen Berechtigungen ein, damit mehrere Mitwirkende veröffentlichen können, ohne ein einziges Konto zu teilen.

Warum Bludit auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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