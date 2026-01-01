Bludit ist ein quelloffenes Flat-File-Content-Management-System, das jeden Beitrag, jede Seite und jede Einstellung als Markdown- und JSON-Dateien auf der Festplatte speichert. Da es weder MySQL, PostgreSQL noch eine andere Datenbank benötigt, ist der gesamte Stack leichter, schneller zu sichern und einfacher zwischen Servern zu migrieren als herkömmliche PHP-CMS.

Das Selbst-Hosting von Bludit auf einem VPS gibt Bloggern und kleinen Website-Betreibern die volle Kontrolle über ihre Inhalte und Themes, ohne Hosting-Gebühren von Drittanbietern und ohne Plattformbindung. Beiträge können über ein browserbasiertes Admin-Panel oder direkt im Dateisystem bearbeitet werden, und das Projekt wird mit einem integrierten Bildmanager, einem Plugin-System und modernen, anpassbaren Themes geliefert.