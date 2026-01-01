Vane ist eine quelloffene, KI-gestützte Antwort-Engine, die vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur läuft. Sie kombiniert ein SearXNG-basiertes Metasuch-Backend mit einem großen Sprachmodell Ihrer Wahl – lokalen Ollama-Modellen oder Cloud-Anbietern wie OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Groq –, um präzise Antworten zu synthetisieren, die durch zitierte Webquellen belegt sind.

Das Selbst-Hosting von Vane speichert jede Suchanfrage und jeden Dokumenten-Upload auf Ihrem VPS. Es gibt keine Abfrageprotokollierung durch Dritte, keine Pro-Platz-Abonnements und kein undurchsichtiges Ranking – Sie wählen die Suchquellen, das Modell und das Maß an Privatsphäre, das zu Ihrer Rechercheweise passt.