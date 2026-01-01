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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Logseq erstellen können

Logseq ist eine datenschutzorientierte Open-Source-Plattform für Wissensmanagement und Gliederung — blockbasierte Notizen, bidirektionale Links, tägliche Journale, Notizbeziehungen im Graph-Stil und eine abfragbare Wissensdatenbank, alles in Markdown- oder Org-mode-Dateien auf der Festplatte geschrieben. Die Logseq Web App ist eine statische SPA, die vollständig in Ihrem Browser läuft; diese Vorlage hostet sie selbst, sodass das JavaScript, das Ihre Notizen antreibt, von einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur stammt und nicht von einem Drittanbieter.

Notizen werden lokal in Ihrem Browser über die File System Access API gespeichert, was bedeutet, dass die Daten niemals den Server berühren, der die SPA hostet — perfekt für „Ich vertraue meinem eigenen CDN“-Workflows, bei denen der Benutzer die Logseq-Benutzeroberfläche nutzen möchte, aber nicht von logseq.com oder einem Cloud-Synchronisierungsanbieter abhängig sein will. Kombinieren Sie die Bereitstellung mit der Logseq-Desktop-App, Git-Synchronisierung oder iCloud/OneDrive-Ordnersynchronisierung für geräteübergreifenden Zugriff auf dieselben Notizdateien.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Logseq

Blockbasierter Outliner

Jede Zeile ist ein ziehbarer Block mit bidirektionalen Links, Einbettungen und Referenzen – ideal für nicht-lineare Denker und PKM-Workflows.

Markdown und Org-mode

Notizen sind einfache Markdown- oder Org-mode-Dateien, die auf der Festplatte gespeichert sind, sodass sie in jedem Texteditor bearbeitbar bleiben und ein zukünftiges Ende der Lebensdauer von Logseq überleben.

Tägliches Journal

Tagesnotizseiten erstellen ein Bewusstseinsstrom-Protokoll, das mit der Zeit Muster sichtbar macht und mühelos zu thematischen Seiten verlinkt.

Diagrammansicht

Visualisieren Sie die Beziehungen zwischen Notizen als interaktiven Graphen, was es einfacher macht, verborgene Verbindungen in einer wachsenden Wissensdatenbank zu entdecken.

Abfragen und Vorlagen

Führen Sie Datalog-Abfragen für Ihre Wissensdatenbank aus und erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für Besprechungsnotizen, Bücher, Projekte und wiederkehrende Arbeitsabläufe.

Datenschutzorientiert von Grund auf

Die Web-App läuft vollständig clientseitig; Notizen befinden sich in einem vom Browser kontrollierten lokalen Ordner und verlassen Ihr Gerät niemals, es sei denn, Sie entscheiden sich für die Git-Synchronisierung oder eine andere Synchronisierungsebene.

Warum Logseq auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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