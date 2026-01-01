Tududi ist eine selbst gehostete Produktivitätsanwendung zur Verwaltung von Aufgaben, Projekten, Bereichen und Notizen in einer übersichtlichen hierarchischen Struktur. Sie geht über einfache To-Do-Listen hinaus mit einer vollständigen Engine für wiederkehrende Aufgaben, CalDAV-Synchronisation (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-Integration für die Aufgabenerstellung und tägliche Übersichten sowie optionalem OIDC/SSO für Team-Bereitstellungen. Die Benutzeroberfläche unterstützt 24 Sprachen und Dunkel-/Hellmodi.

Das Selbst-Hosting von Tududi hält Ihre Aufgabendaten vollständig auf Ihrem eigenen Server – kein Abonnement, kein Data Mining und kein Drittzugriff auf Ihre Projekte und Notizen. Da es auf SQLite läuft, gibt es keinen separaten Datenbankdienst zu verwalten: ein Container, zwei Volumes, und Ihr Produktivitätstool läuft hinter HTTPS.