Tududi als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Aufgaben- und Projektmanager mit CalDAV-Synchronisierung, wiederkehrenden Aufgaben und OIDC-Authentifizierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tududi erstellen können
Tududi ist eine selbst gehostete Produktivitätsanwendung zur Verwaltung von Aufgaben, Projekten, Bereichen und Notizen in einer übersichtlichen hierarchischen Struktur. Sie geht über einfache To-Do-Listen hinaus mit einer vollständigen Engine für wiederkehrende Aufgaben, CalDAV-Synchronisation (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-Integration für die Aufgabenerstellung und tägliche Übersichten sowie optionalem OIDC/SSO für Team-Bereitstellungen. Die Benutzeroberfläche unterstützt 24 Sprachen und Dunkel-/Hellmodi.
Das Selbst-Hosting von Tududi hält Ihre Aufgabendaten vollständig auf Ihrem eigenen Server – kein Abonnement, kein Data Mining und kein Drittzugriff auf Ihre Projekte und Notizen. Da es auf SQLite läuft, gibt es keinen separaten Datenbankdienst zu verwalten: ein Container, zwei Volumes, und Ihr Produktivitätstool läuft hinter HTTPS.
Hauptmerkmale von Tududi
Projekte und Bereichshierarchie
Organisieren Sie Aufgaben innerhalb von Projekten, gruppieren Sie Projekte in Bereiche und verfolgen Sie den Fortschritt von Unteraufgaben – alles in einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche.
CalDAV-Synchronisierung
Aufgaben bidirektional mit jedem CalDAV-kompatiblen Client synchronisieren: tasks.org, Apple Erinnerungen, Thunderbird und mehr.
Engine für wiederkehrende Aufgaben
Planen Sie Aufgaben, die sich täglich, wöchentlich, monatlich oder nach benutzerdefinierten Mustern wiederholen, mit automatischer Generierung zukünftiger Instanzen.
Telegram-Integration
Aufgaben erstellen und tägliche Zusammenfassungen über einen Telegram-Bot erhalten, ohne die Weboberfläche öffnen zu müssen.
OIDC- und SSO-Unterstützung
Authentifizieren Sie sich über Google, Okta, Keycloak, Azure AD oder einen beliebigen OpenID Connect-Anbieter für Team-Bereitstellungen.
Warum Tududi auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.