NSQ ist eine verteilte Echtzeit-Messaging-Plattform, die ursprünglich bei Bitly entwickelt wurde, um Milliarden von Nachrichten pro Tag zu verarbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Brokern läuft NSQ als dezentraler Cluster kleiner Daemons – es gibt keinen einzelnen Broker-Engpass, keinen Master-Knoten und keinen gemeinsamen Zustand – sodass Produzenten und Konsumenten ohne Neukonfiguration horizontal skalieren können.

Das Selbst-Hosting von NSQ auf Ihrem eigenen VPS hält hochvolumige Ereignisströme, Telemetrie und asynchrone Job-Pipelines innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Nachrichten-Gebühren und ohne Drosselung durch verwaltete Dienste. Der gebündelte Web-Admin bietet Echtzeit-Einblick in Themen, Kanäle und Nachrichtenraten, während der lookupd-Erkennungsdienst die Notwendigkeit fest codierter Broker-Adressen in Ihrer gesamten Flotte eliminiert.