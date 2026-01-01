NSQ in einem Klick installieren.
Verteilte Echtzeit-Messaging-Plattform, entwickelt für Fehlertoleranz und hochdurchsatzfähiges Streaming im großen Maßstab.
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Was Sie mit NSQ erstellen können
NSQ ist eine verteilte Echtzeit-Messaging-Plattform, die ursprünglich bei Bitly entwickelt wurde, um Milliarden von Nachrichten pro Tag zu verarbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Brokern läuft NSQ als dezentraler Cluster kleiner Daemons – es gibt keinen einzelnen Broker-Engpass, keinen Master-Knoten und keinen gemeinsamen Zustand – sodass Produzenten und Konsumenten ohne Neukonfiguration horizontal skalieren können.
Das Selbst-Hosting von NSQ auf Ihrem eigenen VPS hält hochvolumige Ereignisströme, Telemetrie und asynchrone Job-Pipelines innerhalb Ihrer Infrastruktur, ohne Nachrichten-Gebühren und ohne Drosselung durch verwaltete Dienste. Der gebündelte Web-Admin bietet Echtzeit-Einblick in Themen, Kanäle und Nachrichtenraten, während der lookupd-Erkennungsdienst die Notwendigkeit fest codierter Broker-Adressen in Ihrer gesamten Flotte eliminiert.
Hauptmerkmale von NSQ
Dezentrale Topologie
Betreiben Sie nsqd-Daemons gemeinsam mit den Produzenten und nutzen Sie nsqlookupd zur Dienstentdeckung — ohne einen einzigen Fehlerpunkt und ohne einen zentralen Broker, der den Durchsatz beeinträchtigt.
Mindestens einmalige Zustellung
Persistente Nachrichtenwarteschlangen mit Festplattenüberlauf garantieren, dass Nachrichten Konsumentenausfälle und Spitzenlasten überstehen, ohne Ereignisse zu verlieren.
Kanalverzweigung
Themen werden an mehrere unabhängige Kanäle gesendet, wodurch verschiedene Konsumentengruppen denselben Ereignisstrom parallel und ohne Koordination verarbeiten können.
Echtzeit-Admin-UI
Das browserbasierte nsqadmin-Dashboard zeigt Live-Nachrichtenraten, Tiefe pro Kanal und Pro-Knoten-Statistiken an, damit Sie Streams ohne CLI-Tools beheben können.
HTTP- und TCP-Clients
Native Client-Bibliotheken in Go, Python, Java, Node.js und mehr, sowie eine einfache HTTP-API zum Veröffentlichen – integrieren Sie aus jeder Sprache ohne ein benutzerdefiniertes Protokoll.
Warum NSQ auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.