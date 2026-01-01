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Einheitlicher Client fÃ¼r Notifiarr.com, der Ihren Medien-Stack mit leistungsstarken Benachrichtigungs- und Automatisierungs-Workflows verbindet.

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VerlÃ¤ngerungspreis CHF 11.19/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis CHF 25.99/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis CHF 46.49/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Notifiarr erstellen kÃ¶nnen

Notifiarr ist ein selbst gehosteter Client fÃ¼r den Dienst Notifiarr.com, der eine tiefe Integration zwischen Ihrem Medienautomatisierungs-Stack â€“ einschliesslich Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Plex â€“ und einem zentralisierten Benachrichtigungssystem ermÃ¶glicht. Er fungiert als BrÃ¼cke zwischen Ihren lokalen Diensten und Notifiarr.com, leitet Ereignisse weiter, lÃ¶st benutzerdefinierte Workflows aus und liefert Echtzeit-Benachrichtigungen an Discord, Slack und andere Plattformen.

Indem Sie den Notifiarr-Client auf Ihrem eigenen VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Medien-Stack-Integrationen, ohne einzelne Dienste dem Internet auszusetzen. Konfigurieren Sie alles Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che, Ã¼berwachen Sie die SystemintegritÃ¤t und leiten Sie Benachrichtigungen genau dorthin, wo Sie sie benÃ¶tigen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Notifiarr

Starr App Integration

Verbinden Sie Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und mehr, um Medienereignisse weiterzuleiten und benutzerdefinierte Benachrichtigungen automatisch auszulÃ¶sen.

Discord-Benachrichtigungen

Stellen Sie umfangreiche, anpassbare Benachrichtigungen an Discord-KanÃ¤le bereit, komplett mit Medien-Artwork, Metadaten und AktionsschaltflÃ¤chen.

SystemzustandsÃ¼berwachung

Ãœberwachen Sie Festplattenspeicher, CPU, Arbeitsspeicher und den Laufwerkszustand von einem einzigen Dashboard aus mit automatisierten Warnmeldungen.

Plex & Tautulli Support

Erhalten Sie Updates zu aktuell abgespielten Inhalten, Wiedergabeereignisse und Benachrichtigungen Ã¼ber BenutzeraktivitÃ¤ten direkt von Ihrem Plex Media Server.

Multiplattform-Benachrichtigungen

Leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, Telegram, E-Mail und andere Plattformen neben Discord weiter, um eine flexible Zustellung zu gewÃ¤hrleisten.

Warum Notifiarr auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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