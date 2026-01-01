Notifiarr in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einheitlicher Client fÃ¼r Notifiarr.com, der Ihren Medien-Stack mit leistungsstarken Benachrichtigungs- und Automatisierungs-Workflows verbindet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Notifiarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Notifiarr erstellen kÃ¶nnen
Notifiarr ist ein selbst gehosteter Client fÃ¼r den Dienst Notifiarr.com, der eine tiefe Integration zwischen Ihrem Medienautomatisierungs-Stack â€“ einschliesslich Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und Plex â€“ und einem zentralisierten Benachrichtigungssystem ermÃ¶glicht. Er fungiert als BrÃ¼cke zwischen Ihren lokalen Diensten und Notifiarr.com, leitet Ereignisse weiter, lÃ¶st benutzerdefinierte Workflows aus und liefert Echtzeit-Benachrichtigungen an Discord, Slack und andere Plattformen.
Indem Sie den Notifiarr-Client auf Ihrem eigenen VPS ausfÃ¼hren, behalten Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Medien-Stack-Integrationen, ohne einzelne Dienste dem Internet auszusetzen. Konfigurieren Sie alles Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che, Ã¼berwachen Sie die SystemintegritÃ¤t und leiten Sie Benachrichtigungen genau dorthin, wo Sie sie benÃ¶tigen.
Hauptmerkmale von Notifiarr
Starr App Integration
Verbinden Sie Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und mehr, um Medienereignisse weiterzuleiten und benutzerdefinierte Benachrichtigungen automatisch auszulÃ¶sen.
Discord-Benachrichtigungen
Stellen Sie umfangreiche, anpassbare Benachrichtigungen an Discord-KanÃ¤le bereit, komplett mit Medien-Artwork, Metadaten und AktionsschaltflÃ¤chen.
SystemzustandsÃ¼berwachung
Ãœberwachen Sie Festplattenspeicher, CPU, Arbeitsspeicher und den Laufwerkszustand von einem einzigen Dashboard aus mit automatisierten Warnmeldungen.
Plex & Tautulli Support
Erhalten Sie Updates zu aktuell abgespielten Inhalten, Wiedergabeereignisse und Benachrichtigungen Ã¼ber BenutzeraktivitÃ¤ten direkt von Ihrem Plex Media Server.
Multiplattform-Benachrichtigungen
Leiten Sie Benachrichtigungen an Slack, Telegram, E-Mail und andere Plattformen neben Discord weiter, um eine flexible Zustellung zu gewÃ¤hrleisten.
Warum Notifiarr auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
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