Wallabag mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Read-it-later-Dienst, der Webartikel für ablenkungsfreies Offline-Lesen speichert und bereinigt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Wallabag
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wallabag erstellen können
Wallabag ist eine selbst gehostete Read-it-later-Anwendung, die Webartikel speichert und Werbung, Navigation und Unordnung entfernt, um nur den Text und die Bilder für ein sauberes, konzentriertes Lesen darzustellen. Sie funktioniert als private Alternative zu Pocket und Instapaper mit voller Offline-Unterstützung.
Wallabag auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Leseliste und Ihr Artikelarchiv auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert werden, ohne Zugriff Dritter. Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox ermöglichen das Speichern von Artikeln mit einem Klick, während mobile Apps für iOS und Android das Offline-Lesen unterwegs ermöglichen. Der Import von Pocket und Instapaper macht die Migration unkompliziert.
Hauptmerkmale von Wallabag
Bereinigtes Artikel-Lesen
Wallabag extrahiert Artikelinhalte und entfernt Werbung, Navigation und Ablenkungen für ein sauberes, fokussiertes Leseerlebnis.
Offline-Zugriff
Gespeicherte Artikel synchronisieren sich mit mobilen Apps für iOS und Android, wodurch das Lesen ohne Internetverbindung ermöglicht wird.
Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Artikel aus Chrome und Firefox mit einem Klick über die offizielle Wallabag Browser-Erweiterung.
Tagging und Suche
Organisieren Sie gespeicherte Artikel mit Tags und finden Sie sofort alles mithilfe der Volltextsuche in Ihrem gesamten Lese-Archiv.
Aus Pocket importieren
Migrieren Sie Ihre bestehende Leseliste von Pocket oder Instapaper nach Wallabag, ohne dabei gespeicherte Artikel zu verlieren.
Warum Wallabag auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.