GitBucket mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, selbstgehostete Git-Plattform mit einer GitHub-ähnlichen Oberfläche, betrieben mit der JVM.
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Was Sie mit GitBucket erstellen können
GitBucket ist eine Scala-basierte Open-Source-Git-Plattform, die ein vertrautes GitHub-ähnliches Erlebnis auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur bietet. Es bündelt Repository-Hosting, Pull-Requests, Issues, Wikis und ein Kontomodell, das GitHub-Konventionen widerspiegelt, sodass bestehende Teams es ohne Umschulung übernehmen können.
GitBucket läuft auf der JVM mit einer eingebetteten H2-Datenbank und benötigt keine externen Dienste, um zu starten, und skaliert über Plugins für LDAP-Authentifizierung, CI-Integrationen und externe Datenbanken. Das Self-Hosting hält Quellcode, Zugriffstoken und Audit-Historie in Ihrem VPS, anstatt bei einem Drittanbieter-SaaS.
Hauptmerkmale von GitBucket
GitHub-Workflow
Repositories, Pull Requests, Issues und Meilensteine entsprechen direkt den GitHub-Konventionen, damit Mitwirkende vom ersten Tag an produktiv bleiben.
Plugin-Ökosystem
Offizielle und Community-Plugins erweitern GitBucket um CI-Runner, Benachrichtigungen, Codesuche und Authentifizierungsanbieter.
SSH- und HTTPS-Git-Zugriff
Entwickler pushen und pullen über Standard-Git über HTTPS oder SSH auf einem dedizierten Port für normale Client-Tools.
Integriertes Wiki und Aufgaben
Jedes Repository enthält ein Wiki und einen vollständigen Issue-Tracker, wodurch Dokumentation und Projektarbeit direkt neben dem Code bleiben.
JVM-basierte Portabilität
Die Single-WAR Scala-Anwendung läuft überall dort, wo die JVM läuft, wodurch Upgrades und Backups auf jedem VPS vorhersehbar werden.
Warum GitBucket auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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