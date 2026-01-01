Homer ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Dashboard, das Ihre Sammlung selbst gehosteter Dienste in eine übersichtliche, organisierte Homepage verwandelt. Komplett über eine einzige YAML-Datei konfiguriert, benötigt es keine Datenbank und kein Backend – nur eine Handvoll Zeilen, um ein elegantes Portal für jede Anwendung auf Ihrem Server zu erstellen. Änderungen an der Konfigurationsdatei werden sofort nach dem Neuladen der Seite wirksam, sodass die Pflege Ihres Dashboards mühelos ist.

Homer auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihr Dashboard privat bleibt, sofort von statischen Dateien geladen wird und unbegrenzt angepasst werden kann. Mit PWA-Unterstützung lässt es sich wie eine native App auf mobilen Geräten installieren, sodass Sie und Ihr Team von überall aus schnell auf alle Ihre Dienste zugreifen können.