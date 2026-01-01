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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Homer erstellen können

Homer ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Dashboard, das Ihre Sammlung selbst gehosteter Dienste in eine übersichtliche, organisierte Homepage verwandelt. Komplett über eine einzige YAML-Datei konfiguriert, benötigt es keine Datenbank und kein Backend – nur eine Handvoll Zeilen, um ein elegantes Portal für jede Anwendung auf Ihrem Server zu erstellen. Änderungen an der Konfigurationsdatei werden sofort nach dem Neuladen der Seite wirksam, sodass die Pflege Ihres Dashboards mühelos ist.

Homer auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihr Dashboard privat bleibt, sofort von statischen Dateien geladen wird und unbegrenzt angepasst werden kann. Mit PWA-Unterstützung lässt es sich wie eine native App auf mobilen Geräten installieren, sodass Sie und Ihr Team von überall aus schnell auf alle Ihre Dienste zugreifen können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Homer

YAML-Konfiguration

Definieren Sie Ihr gesamtes Dashboard in einer einzigen config.yml-Datei — keine Datenbank, kein Backend und keine Neustarts erforderlich, um Änderungen zu sehen.

Smarte Servicekarten

Zeigen Sie Live-Statusindikatoren für Ihre Dienste an, die auf einen Blick anzeigen, ob sie direkt vom Dashboard aus erreichbar sind.

Unscharfe Suche

Finden Sie schnell jeden Dienst oder Link mit integrierter Fuzzy-Suche und Tastenkombinationen für eine schnelle, tastaturgesteuerte Navigation.

PWA-Support

Installieren Sie Homer als Progressive Web App auf jedem Gerät für sofortigen, lesezeichenfreien Zugriff auf Ihre selbst gehosteten Dienste.

Theme-Anpassung

Wählen Sie aus Community-Themes wie Catppuccin und Dracula, oder schreiben Sie Ihre eigenen CSS-Overrides, um jeden Stil anzupassen.

Warum Homer auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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