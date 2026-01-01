PigeonPod als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Podcast-Feed-Generator, der YouTube- und Bilibili-Kanäle in abonnierbare RSS-Feeds für jede Podcast-App umwandelt.
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Was Sie mit PigeonPod erstellen können
PigeonPod ist ein selbst gehosteter Podcast-Feed-Generator, der YouTube-Kanäle, Playlists, Videos und Bilibili-Inhalte in standardmäßige RSS-Podcast-Feeds umwandelt. Abonnieren Sie einen beliebigen YouTube-Kanal in PigeonPod, und es lädt neue Episoden automatisch als Audio oder Video herunter, wodurch ein passwortgeschützter RSS-Feed generiert wird, den jeder Podcast-Client – Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts – direkt abonnieren kann.
Im Gegensatz zu Browser-Erweiterungen oder manuellen Umgehungslösungen übernimmt PigeonPod die gesamte Pipeline auf Ihrem eigenen Server: Abonnieren, Herunterladen über yt-dlp, Transkodieren über ffmpeg, Feed-Generierung und RSS-Bereitstellung. Alle erforderlichen Tools sind im Docker-Image gebündelt – nichts weiter zu installieren oder zu konfigurieren.
Hauptmerkmale von PigeonPod
YouTube und Bilibili Import
Abonnieren Sie YouTube-Kanäle, Playlists und einzelne Videos oder Bilibili-Kanäle und Playlists – PigeonPod verfolgt neue Uploads und synchronisiert sie automatisch.
Standard-RSS-Feed-Ausgabe
Erzeugt passwortgeschützte RSS-Feeds, die jede Podcast-App abonnieren kann, wodurch Ihre YouTube-Abonnements in Ihren regulären Podcast-Hör-Workflow integriert werden.
Audio- und Video-Qualitätskontrolle
Konfigurieren Sie Ausgabeformat, Bitrate und Qualität pro Feed, damit Sie kompakte reine Audiodateien zum Anhören oder vollständige Videos zum Ansehen erhalten – ohne erneutes Herunterladen.
Episodenfilter und -beschränkungen
Legen Sie Stichwortfilter, Dauergrenzen und Begrenzungen der Episodenanzahl pro Feed fest, um Abonnements auf die Inhalte zu beschränken, die Sie tatsächlich möchten.
S3 und lokaler Speicher
Speichern Sie heruntergeladene Episoden auf dem VPS-Volume oder leiten Sie sie an einen beliebigen S3-kompatiblen Dienst weiter – MinIO, Cloudflare R2 oder AWS S3 – für größere Bibliotheken.
Warum PigeonPod auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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