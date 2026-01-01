Shoutrrr ist ein Open-Source-Tool zur Planung von Social-Media-Beiträgen, das als selbst gehostete Alternative zu Buffer, Typefully und Hootsuite entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen, einen Beitrag einmal zu verfassen und ihn über X (Twitter), Bluesky und LinkedIn von einem einzigen Dashboard aus in die Warteschlange zu stellen, mit netzwerkspezifischer Zeichenbegrenzungsverwaltung, OAuth-basierten Kontoverbindungen und einem integrierten Worker, der Beiträge planmäßig im Hintergrund veröffentlicht.

Das Selbst-Hosting von Shoutrrr auf Ihrem VPS hält Entwürfe, geplante Warteschlangen und verbundene soziale Konten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur – keine Pro-Sitz-Preise, keine Beitragsquoten und kein Zugriff Dritter auf Ihre Content-Strategie. Die Standard-SQLite-Konfiguration läuft in einem einzigen Container, während persistente Volumes sicherstellen, dass Uploads und Daten Neuimplementierungen überstehen.