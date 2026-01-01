SilverBullet ist eine quelloffene, selbst gehostete Notiz-App, die auf Markdown basiert und fÃ¼r das persÃ¶nliche Wissensmanagement entwickelt wurde. Sie lÃ¤uft vollstÃ¤ndig in Ihrem Browser als progressive Web-App, wobei alle Daten auf Ihrem eigenen Server gespeichert bleiben â€“ was Ihnen Offline-Zugriff, Live-Abfragen Ã¼ber Ihre Notizen hinweg und ein leistungsstarkes Plug-System fÃ¼r Erweiterbarkeit bietet.

SilverBullet auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Notizen jederzeit von jedem GerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind, in Echtzeit synchronisiert werden und privat gespeichert werden, ohne auf einen Cloud-Notizdienst angewiesen zu sein.