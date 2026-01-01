SilverBullet als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Notiz-App mit Markdown, Live-Abfragen und einem Plugin-System, das in Ihrem Browser lÃ¤uft.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r SilverBullet
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SilverBullet erstellen kÃ¶nnen
SilverBullet ist eine quelloffene, selbst gehostete Notiz-App, die auf Markdown basiert und fÃ¼r das persÃ¶nliche Wissensmanagement entwickelt wurde. Sie lÃ¤uft vollstÃ¤ndig in Ihrem Browser als progressive Web-App, wobei alle Daten auf Ihrem eigenen Server gespeichert bleiben â€“ was Ihnen Offline-Zugriff, Live-Abfragen Ã¼ber Ihre Notizen hinweg und ein leistungsstarkes Plug-System fÃ¼r Erweiterbarkeit bietet.
SilverBullet auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Notizen jederzeit von jedem GerÃ¤t aus zugÃ¤nglich sind, in Echtzeit synchronisiert werden und privat gespeichert werden, ohne auf einen Cloud-Notizdienst angewiesen zu sein.
Hauptmerkmale von SilverBullet
Live-Abfragen
Bette dynamische Abfragen in deine Notizen ein, die Daten aus deiner gesamten Wissensdatenbank in Echtzeit abrufen und anzeigen.
Plug-Ã–kosystem
Erweitern Sie die FunktionalitÃ¤t mit Community-Plugins fÃ¼r Aufgaben, Kalender, Git-Synchronisierung, KI-VervollstÃ¤ndigung und mehr.
Offline-first PWA
Funktioniert offline als progressive Web-App â€” Ã„nderungen werden automatisch synchronisiert, wenn Sie wieder online sind.
Markdown nativ
Schreiben Sie in Standard-Markdown mit Wiki-Ã¤hnlichen Links, Tags und Front-Matter-Metadaten fÃ¼r strukturierte Notizen.
Befehlspalette
Tastaturgesteuerte OberflÃ¤che mit Slash-Befehlen und einer Befehlspalette fÃ¼r schnelle Navigation und Aktionen.
Warum SilverBullet auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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