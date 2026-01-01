TrailBase als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Firebase-Alternative mit typsicheren APIs, Echtzeit-Abonnements, Authentifizierung und Admin-UI in einer einzigen ausfĂĽhrbaren Datei.
WĂ¤hlen Sie einen VPS-Plan fĂĽr TrailBase
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TrailBase erstellen kĂ¶nnen
TrailBase ist eine Sub-Millisekunden-Firebase-Alternative, die als einzelne ausfĂĽhrbare Datei auf Rust, SQLite und Wasmtime aufbaut. Es vereint typsichere REST- und Echtzeit-APIs, JWT-basierte Authentifizierung mit OAuth2-Anbietern, eine integrierte WebAssembly-Laufzeitumgebung fĂĽr benutzerdefinierte Serverlogik und ein ausgefeiltes Admin-Dashboard in einem einzigen BinĂ¤rpaket â€“ sodass ein komplettes Backend als einzelner Prozess ausgeliefert wird, ohne dass eine externe Datenbank betrieben werden muss.
Das Selbst-Hosting von TrailBase auf Ihrem eigenen VPS ermĂ¶glicht Ihnen die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber BenutzerdatensĂ¤tze, Anwendungsdaten und Authentifizierungs-Tokens, macht die BaaS-Preise pro Anfrage ĂĽberflĂĽssig und bietet Ihnen dank lokalem SQLite-Speicher eine vorhersehbare Latenz. Client-SDKs fĂĽr TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin und C# erleichtern die Integration in Web- und mobile Apps.
Hauptmerkmale von TrailBase
Typsichere APIs
Definieren Sie Kollektionen in der Admin-UI, und TrailBase generiert automatisch typensichere REST-Endpunkte mit JSON Schema, wodurch anfĂ¤lliger, handgeschriebener CRUD-Code entfĂ¤llt.
Echtzeit-Abonnements
Push-basierte Echtzeit-APIs ermĂ¶glichen es Clients, Ă„nderungen an DatensĂ¤tzen zu abonnieren und synchron zu bleiben, ohne abzufragen, ideal fĂĽr kollaborative und sich live aktualisierende Apps.
WebAssembly-Laufzeitumgebung
FĂĽhren Sie benutzerdefinierte serverseitige Logik, geschrieben in JavaScript, Rust oder Go, als sandboxed WASM-Komponenten aus, ohne den Server neu erstellen oder neu starten zu mĂĽssen.
Integrierte Authentifizierung
E-Mail-/Passwort-Registrierung plus OAuth2-Anbieter wie Google und Discord funktionieren sofort unter Verwendung von JWT und Refresh-Tokens â€” kein separater IdentitĂ¤tsdienst erforderlich.
Admin-Dashboard
Eine gebĂĽndelte Web-BenutzeroberflĂ¤che ermĂ¶glicht es Ihnen, Tabellen zu verwalten, DatensĂ¤tze zu durchsuchen, die Authentifizierung zu konfigurieren und Protokolle zu ĂĽberprĂĽfen, ohne SQL- oder REST-Aufrufe manuell schreiben zu mĂĽssen.
Einzelnes Binary auf SQLite
Alles lĂ¤uft von einer einzigen Rust-AusfĂĽhrungsdatei, die von SQLite unterstĂĽtzt wird, sodass Bereitstellungen einfach und Abfragen schnell bleiben, ohne einen separaten Datenbankserver.
Warum TrailBase auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lĂ¤uft jederzeit zuverlĂ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfĂ¤lle noch AbstĂĽrze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.