TrailBase ist eine Sub-Millisekunden-Firebase-Alternative, die als einzelne ausfĂĽhrbare Datei auf Rust, SQLite und Wasmtime aufbaut. Es vereint typsichere REST- und Echtzeit-APIs, JWT-basierte Authentifizierung mit OAuth2-Anbietern, eine integrierte WebAssembly-Laufzeitumgebung fĂĽr benutzerdefinierte Serverlogik und ein ausgefeiltes Admin-Dashboard in einem einzigen BinĂ¤rpaket â€“ sodass ein komplettes Backend als einzelner Prozess ausgeliefert wird, ohne dass eine externe Datenbank betrieben werden muss.

Das Selbst-Hosting von TrailBase auf Ihrem eigenen VPS ermĂ¶glicht Ihnen die vollstĂ¤ndige Kontrolle ĂĽber BenutzerdatensĂ¤tze, Anwendungsdaten und Authentifizierungs-Tokens, macht die BaaS-Preise pro Anfrage ĂĽberflĂĽssig und bietet Ihnen dank lokalem SQLite-Speicher eine vorhersehbare Latenz. Client-SDKs fĂĽr TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin und C# erleichtern die Integration in Web- und mobile Apps.