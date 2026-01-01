Leantime in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Projektmanagement-Plattform, entwickelt für Nicht-Projektmanager, die Strategie-, Planungs- und Ausführungstools kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Leantime erstellen können
Leantime ist ein Open-Source-Projektmanagementsystem, das speziell für Teams entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Koordination ohne komplexe PM-Methoden benötigen. Es kombiniert Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Zeiterfassungen, Wikis und einzigartige strategische Tools wie Lean Canvas und SWOT-Analyse in einer kohärenten Plattform — verfügbar in über 20 Sprachen mit LDAP- und OIDC-Unterstützung für Unternehmensumgebungen.
Leantime auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Projekte und keine Lizenzkosten pro Benutzer. Ihre Projektdaten, strategischen Pläne und Teamhistorie bleiben auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, unterstützt durch MariaDB für zuverlässige Persistenz.
Hauptmerkmale von Leantime
Mehrere Aufgabenansichten
Wechseln Sie zwischen Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Kalender-, Listen- und Tabellenansichten, um sich an die bevorzugte Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen.
Strategische Planungstools
Erstellen Sie Lean Canvas, Business Model Canvas und SWOT-Analyse direkt in der Plattform, um tägliche Aufgaben mit Geschäftszielen abzustimmen.
Integrierte Zeiterfassung
Erfassen Sie Stunden für Aufgaben und Projekte für eine genaue Abrechnung, Gehaltsabrechnung und Projektkostenanalyse ohne ein separates Tool.
Unbegrenzte Benutzer
Fügen Sie beliebig viele Teammitglieder mit rollenbasierten Berechtigungen pro Projekt und ohne Lizenzgebühren pro Platz hinzu.
Unternehmensauthentifizierung
Verbinden Sie sich mit LDAP- oder OIDC-Anbietern und aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für unternehmensweite Sicherheitsstandards.
Warum Leantime auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.