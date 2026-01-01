Leantime ist ein Open-Source-Projektmanagementsystem, das speziell für Teams entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Koordination ohne komplexe PM-Methoden benötigen. Es kombiniert Kanban-Boards, Gantt-Diagramme, Zeiterfassungen, Wikis und einzigartige strategische Tools wie Lean Canvas und SWOT-Analyse in einer kohärenten Plattform — verfügbar in über 20 Sprachen mit LDAP- und OIDC-Unterstützung für Unternehmensumgebungen.

Leantime auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Projekte und keine Lizenzkosten pro Benutzer. Ihre Projektdaten, strategischen Pläne und Teamhistorie bleiben auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, unterstützt durch MariaDB für zuverlässige Persistenz.