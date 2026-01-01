Livebook als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Interaktive, kollaborative Elixir-Notebooks für Datenwissenschaft, Automatisierung und Live-Code-Erkundung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Livebook erstellen können
Livebook ist eine Open-Source-Webanwendung zum Schreiben kollaborativer, reproduzierbarer Elixir-Notebooks. Speziell für das BEAM-Ökosystem entwickelt, kombiniert es Live-Code-Ausführung, umfangreiche Datenvisualisierungen und Echtzeit-Multiplayer-Bearbeitung in einer einzigen browserbasierten Oberfläche. Im Gegensatz zu allgemeinen Notebook-Umgebungen ist Livebook tief in das Elixir-Parallelitätsmodell integriert und erstellt Notebooks, die so konzipiert sind, dass sie über Sitzungen und Maschinen hinweg identisch ausgeführt werden.
Das Selbst-Hosting von Livebook auf einem VPS hält Ihre Notebooks, Datenpipelines und Machine-Learning-Experimente auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – ohne Notebook-Größenbeschränkungen, ohne Nutzungsgebühren und ohne dass ein Drittanbieter-Cloud-Dienst Ihren Code oder Ihre Daten verarbeitet.
Hauptmerkmale von Livebook
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Benutzer können dasselbe Notizbuch gleichzeitig mit Live-Cursor-Verfolgung und konfliktfreier gemeinsamer Bearbeitung bearbeiten.
Intelligente Zellen
Vorgefertigte Zelltypen automatisieren SQL-Abfragen, HTTP-Anfragen, das Lesen von Dateien und die Diagrammerstellung, ohne sich wiederholenden Boilerplate-Code schreiben zu müssen.
ML- und Daten-Workflows
Native Integration mit Nx, Explorer und Kino ermöglicht numerische Berechnungen, Dataframes und umfangreiche Visualisierungen direkt in Notebooks.
Bereitstellung der Notebook-App
Veröffentlichen Sie jedes Notebook als eigenständige interaktive Webanwendung, die Endbenutzer ohne direkten Zugriff auf die Livebook-Oberfläche ausführen können.
Standardmässig reproduzierbar
Notebooks erfassen alle Abhängigkeiten und Laufzeitwerte in der Datei selbst, wodurch konsistente Ergebnisse auf verschiedenen Maschinen und bei Bereitstellungen gewährleistet werden.
Warum Livebook auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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