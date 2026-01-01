Suwayomi mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Manga- und Comic-Server, der Hunderte von Tachiyomi-Quellen in jeden Webbrowser bringt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Suwayomi erstellen können
Suwayomi-Server ist ein selbst gehosteter Manga- und Comic-Leseserver – eine Desktop-Neuentwicklung der beliebten Android-App Tachiyomi. Er verbindet sich über dasselbe Erweiterungs-Ökosystem wie Tachiyomi mit Hunderten von Manga-Quellen und bietet Ihnen Zugriff auf eine riesige Titelbibliothek über eine übersichtliche Weboberfläche, die auf jedem Gerät zugänglich ist. Im Gegensatz zu Cloud-basierten Manga-Diensten mit begrenzten Katalogen und Abo-Schranken läuft Suwayomi vollständig auf Ihrem eigenen Server ohne laufende Kosten.
Alle Leseverläufe, Bibliotheksdaten und Downloads werden lokal gespeichert. Suwayomi unterstützt automatische Bibliotheksaktualisierungen, Kapitel-Downloads im CBZ-Format, OPDS-Katalogunterstützung für dedizierte E-Reader-Apps und ein anpassbares Leseerlebnis – was es zu einer vollständigen selbst gehosteten Plattform für Manga- und Comic-Enthusiasten macht.
Hauptmerkmale von Suwayomi
Hunderte von Quellen
Verbinden Sie sich mit Hunderten von Manga- und Comic-Quellen über das Tachiyomi-Erweiterungs-Ökosystem, das Websites in Dutzenden von Sprachen und Genres abdeckt.
Automatische Bibliotheksupdates
Legen Sie ein Aktualisierungsintervall fest und Suwayomi prüft automatisch alle verfolgten Serien auf neue Kapitel, um Ihre Bibliothek ohne manuelles Aktualisieren aktuell zu halten.
Offline-Kapitel-Downloads
Kapitel zum Offline-Lesen herunterladen, optional als CBZ-Archive gespeichert, die mit jeder Comic-Reader-Anwendung kompatibel sind.
OPDS Katalogunterstützung
Der integrierte OPDS-Katalog ermöglicht es E-Reader-Apps wie KOReader und Panels, sich direkt mit Ihrer Suwayomi-Bibliothek zu verbinden, um auf dedizierten Geräten zu lesen.
Browserbasierter Reader
Lies Manga direkt im Browser mit einem voll ausgestatteten Reader, der benutzerdefinierte Layouts, Seitenanzeigemodi und Leserichtungseinstellungen unterstützt.
Warum Suwayomi auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.