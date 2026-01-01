Suwayomi-Server ist ein selbst gehosteter Manga- und Comic-Leseserver – eine Desktop-Neuentwicklung der beliebten Android-App Tachiyomi. Er verbindet sich über dasselbe Erweiterungs-Ökosystem wie Tachiyomi mit Hunderten von Manga-Quellen und bietet Ihnen Zugriff auf eine riesige Titelbibliothek über eine übersichtliche Weboberfläche, die auf jedem Gerät zugänglich ist. Im Gegensatz zu Cloud-basierten Manga-Diensten mit begrenzten Katalogen und Abo-Schranken läuft Suwayomi vollständig auf Ihrem eigenen Server ohne laufende Kosten.

Alle Leseverläufe, Bibliotheksdaten und Downloads werden lokal gespeichert. Suwayomi unterstützt automatische Bibliotheksaktualisierungen, Kapitel-Downloads im CBZ-Format, OPDS-Katalogunterstützung für dedizierte E-Reader-Apps und ein anpassbares Leseerlebnis – was es zu einer vollständigen selbst gehosteten Plattform für Manga- und Comic-Enthusiasten macht.