Bis zu 69% Rabatt für Suwayomi

Suwayomi mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Selbstgehosteter Manga- und Comic-Server, der Hunderte von Tachiyomi-Quellen in jeden Webbrowser bringt.

Starten Sie Ihre Anwendung sofort
Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
CHF5.09/Mon.
Plan auswählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Suwayomi mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Suwayomi

69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
63% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
63% Rabatt
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66% Rabatt
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Suwayomi erstellen können

Suwayomi-Server ist ein selbst gehosteter Manga- und Comic-Leseserver – eine Desktop-Neuentwicklung der beliebten Android-App Tachiyomi. Er verbindet sich über dasselbe Erweiterungs-Ökosystem wie Tachiyomi mit Hunderten von Manga-Quellen und bietet Ihnen Zugriff auf eine riesige Titelbibliothek über eine übersichtliche Weboberfläche, die auf jedem Gerät zugänglich ist. Im Gegensatz zu Cloud-basierten Manga-Diensten mit begrenzten Katalogen und Abo-Schranken läuft Suwayomi vollständig auf Ihrem eigenen Server ohne laufende Kosten.

Alle Leseverläufe, Bibliotheksdaten und Downloads werden lokal gespeichert. Suwayomi unterstützt automatische Bibliotheksaktualisierungen, Kapitel-Downloads im CBZ-Format, OPDS-Katalogunterstützung für dedizierte E-Reader-Apps und ein anpassbares Leseerlebnis – was es zu einer vollständigen selbst gehosteten Plattform für Manga- und Comic-Enthusiasten macht.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Suwayomi

Hunderte von Quellen

Verbinden Sie sich mit Hunderten von Manga- und Comic-Quellen über das Tachiyomi-Erweiterungs-Ökosystem, das Websites in Dutzenden von Sprachen und Genres abdeckt.

Automatische Bibliotheksupdates

Legen Sie ein Aktualisierungsintervall fest und Suwayomi prüft automatisch alle verfolgten Serien auf neue Kapitel, um Ihre Bibliothek ohne manuelles Aktualisieren aktuell zu halten.

Offline-Kapitel-Downloads

Kapitel zum Offline-Lesen herunterladen, optional als CBZ-Archive gespeichert, die mit jeder Comic-Reader-Anwendung kompatibel sind.

OPDS Katalogunterstützung

Der integrierte OPDS-Katalog ermöglicht es E-Reader-Apps wie KOReader und Panels, sich direkt mit Ihrer Suwayomi-Bibliothek zu verbinden, um auf dedizierten Geräten zu lesen.

Browserbasierter Reader

Lies Manga direkt im Browser mit einem voll ausgestatteten Reader, der benutzerdefinierte Layouts, Seitenanzeigemodi und Leserichtungseinstellungen unterstützt.

Warum Suwayomi auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal starten. Global wachsen.

Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen.

Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Details finden Sie in unseren Rückerstattungsrichtlinien.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Immich

Immich

Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und Videoverwaltungslösung

Bereitstellen
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Persönliche Musikbibliotheken über einen Subsonic-kompatiblen API-Server streamen

Bereitstellen
AllTube

AllTube

Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und anderen Websites

Bereitstellen
Alle Anwendungen ansehen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.