Centrifugo ist ein quelloffener, sprachunabhängiger Echtzeit-Nachrichtenserver, der verbundenen Benutzern Sofortnachrichten über WebSocket, HTTP-Streaming, Server-Sent Events, WebTransport und gRPC zustellt. Jedes Backend – unabhängig von Sprache oder Framework – kann Nachrichten über eine einfache HTTP- oder gRPC-API veröffentlichen, was es einfach macht, bestehenden Anwendungen Echtzeitfunktionen hinzuzufügen, ohne sie neu schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Centrifugo auf Ihrem VPS eliminiert die Pro-Nachricht- und Pro-Verbindung-Gebühren, die von kommerziellen Echtzeitdiensten wie Pusher oder Ably erhoben werden, während Sie die volle Kontrolle über Skalierung, Datenrouting und Sicherheitskonfiguration erhalten.