Centrifugo mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Skalierbarer Echtzeit-Nachrichtenserver zum Erstellen von Live-Anwendungen mit WebSocket und Pub/Sub-Nachrichtenübermittlung.
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Was Sie damit bauen können Centrifugo
Centrifugo ist ein quelloffener, sprachunabhängiger Echtzeit-Nachrichtenserver, der verbundenen Benutzern Sofortnachrichten über WebSocket, HTTP-Streaming, Server-Sent Events, WebTransport und gRPC zustellt. Jedes Backend – unabhängig von Sprache oder Framework – kann Nachrichten über eine einfache HTTP- oder gRPC-API veröffentlichen, was es einfach macht, bestehenden Anwendungen Echtzeitfunktionen hinzuzufügen, ohne sie neu schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Centrifugo auf Ihrem VPS eliminiert die Pro-Nachricht- und Pro-Verbindung-Gebühren, die von kommerziellen Echtzeitdiensten wie Pusher oder Ably erhoben werden, während Sie die volle Kontrolle über Skalierung, Datenrouting und Sicherheitskonfiguration erhalten.
Hauptmerkmale von Centrifugo
Sprachunabhängige Integration
Jedes Backend kann Nachrichten über eine einfache HTTP- oder gRPC-API veröffentlichen, sodass Sie Echtzeitfunktionen hinzufügen können, ohne Ihren bestehenden Technologie-Stack zu ändern.
Nachrichtenverlauf und Wiederherstellung
Speichert aktuelle Nachrichten pro Kanal und spielt verpasste Ereignisse automatisch für sich wieder verbindende Clients ab, wodurch Datenverlust bei kurzen Verbindungsabbrüchen verhindert wird.
Horizontale Skalierbarkeit
Die Redis-gestützte Engine ermöglicht es Ihnen, mehrere Centrifugo-Knoten zu betreiben und Millionen gleichzeitiger Verbindungen zu verwalten, während Ihre Benutzerbasis wächst.
Präsenzerfassung
Verfolgt, welche Benutzer in jedem Kanal online sind, und sendet Beitritts-/Verlassen-Ereignisse, was Funktionen wie Tippindikatoren und aktive Benutzerlisten ermöglicht.
Integriertes Admin-Panel
Überwachen Sie Verbindungen, Kanäle und den Nachrichtenfluss in Echtzeit über die Web-Admin-Benutzeroberfläche, ohne separate Beobachtungstools einrichten zu müssen.
Warum Centrifugo auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.