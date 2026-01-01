Mbin ist ein quelloffener, föderierter Content-Aggregator, der Link-Sharing, Thread-Diskussionen, Abstimmungen und Microblogging auf einer einzigen Plattform vereint. Als von der Community gepflegter Fork von Kbin spricht es nativ ActivityPub, sodass Ihre Instanz mit Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed und dem breiteren Fediverse ohne Brücken oder zusätzliche Infrastruktur interoperiert.

Wenn Sie Mbin auf Ihrem eigenen VPS betreiben, erhalten Sie eine selbstverwaltete Ecke des Fediverse, in der Sie die Regeln festlegen, die Magazine moderieren und jeden Beitrag und jede Abstimmung in einer Datenbank speichern, die Ihnen gehört. Es gibt kein zentrales Unternehmen, keine Werbung, keine algorithmische Neuanordnung von Feeds und keine Plattformbedingungen, die sich ohne Vorankündigung ändern können.