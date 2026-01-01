Spacedrive ist ein virtuelles verteiltes Dateisystem (VDFS), das einen einzigen, intelligenten Katalog all Ihrer Dateien erstellt – unabhängig davon, wo sie sich befinden. Lokale Laufwerke, externer Speicher und Cloud-Dienste werden in einer durchsuchbaren Datenbank mit Tagging, Metadatenfiltern, Duplikaterkennung und Thumbnail-Generierung zusammengeführt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dateiexplorern behandelt Spacedrive Ihre gesamte digitale Bibliothek als strukturierte Daten, die Sie in großem Umfang abfragen und organisieren können.

Das Selbst-Hosting des Spacedrive-Servers auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen permanenten, stets verfügbaren Hub für Ihr Dateiorganisationssystem mit integrierter Administratorauthentifizierung – ohne Ihre Daten in eine Drittanbieter-Cloud hochzuladen.