Spacedrive als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dateimanager, der Ihre Dateien von lokalen Laufwerken, externen Speichern und der Cloud in einer einzigen durchsuchbaren Bibliothek vereint.
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Was Sie mit Spacedrive erstellen können
Spacedrive ist ein virtuelles verteiltes Dateisystem (VDFS), das einen einzigen, intelligenten Katalog all Ihrer Dateien erstellt – unabhängig davon, wo sie sich befinden. Lokale Laufwerke, externer Speicher und Cloud-Dienste werden in einer durchsuchbaren Datenbank mit Tagging, Metadatenfiltern, Duplikaterkennung und Thumbnail-Generierung zusammengeführt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dateiexplorern behandelt Spacedrive Ihre gesamte digitale Bibliothek als strukturierte Daten, die Sie in großem Umfang abfragen und organisieren können.
Das Selbst-Hosting des Spacedrive-Servers auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen permanenten, stets verfügbaren Hub für Ihr Dateiorganisationssystem mit integrierter Administratorauthentifizierung – ohne Ihre Daten in eine Drittanbieter-Cloud hochzuladen.
Hauptmerkmale von Spacedrive
Einheitliche Dateibibliothek
Indiziert Dateien über lokale Laufwerke, externen Speicher und Cloud-Speicherorte in einer durchsuchbaren Datenbank – kein Suchen mehr an mehreren Orten.
Intelligente Tagging
Organisieren Sie Dateien mit benutzerdefinierten Tags und Metadatenfiltern, damit Sie genau das finden, was Sie benötigen, unabhängig davon, wo es gespeichert ist.
Duplikaterkennung
Identifiziert automatisch doppelte Dateien in Ihrer Bibliothek, hilft Ihnen, Speicherplatz zurückzugewinnen und Ihre Sammlung sauber zu halten.
Medienvorschauen
Erstellt Miniaturansichten und Vorschauen für Fotos und Videos, damit Sie Ihre Bibliothek visuell durchsuchen können, ohne einzelne Dateien öffnen zu müssen.
Peer-to-Peer-Synchronisierung
Synchronisiert Ihre organisierte Bibliothek auf mehreren Geräten, damit Ihre Tags, Sammlungen und Metadaten überall immer aktuell sind.
Warum Spacedrive auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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