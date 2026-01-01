Bluesky PDS (Persönlicher Datenserver) ist die grundlegende Komponente, um am Bluesky-Social-Network zu Ihren eigenen Bedingungen teilzunehmen. Basierend auf dem AT-Protokoll speichert er Ihr soziales Netzwerk (Social Graph), Ihre Beiträge und Medien, verwaltet Ihre dezentrale Identität (DID) und synchronisiert sich mit dem breiteren Bluesky-Netzwerk – alles, ohne von einem einzigen Unternehmen oder einer Plattform abhängig zu sein.

Einen eigenen PDS zu betreiben bedeutet, dass Ihre Inhalte und Follower-Beziehungen portabel sind: Wenn Sie jemals den Hosting-Anbieter wechseln, ziehen Ihre Daten mit Ihnen um. Diese Bereitstellung umfasst dauerhaften Speicher, das pdsadmin-Verwaltungstool und eine vollständige Integration mit Bluesky-Relay- und App-View-Diensten, sodass Sie jeden Bluesky-kompatiblen Client sofort nach der Einrichtung nutzen können.