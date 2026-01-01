Bluesky PDS als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Persönlicher Datenserver für das Bluesky-Netzwerk, der Ihnen die vollständige Eigentümerschaft über Ihre soziale Identität und Ihre Inhalte gibt.
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Was Sie damit bauen können Bluesky PDS
Bluesky PDS (Persönlicher Datenserver) ist die grundlegende Komponente, um am Bluesky-Social-Network zu Ihren eigenen Bedingungen teilzunehmen. Basierend auf dem AT-Protokoll speichert er Ihr soziales Netzwerk (Social Graph), Ihre Beiträge und Medien, verwaltet Ihre dezentrale Identität (DID) und synchronisiert sich mit dem breiteren Bluesky-Netzwerk – alles, ohne von einem einzigen Unternehmen oder einer Plattform abhängig zu sein.
Einen eigenen PDS zu betreiben bedeutet, dass Ihre Inhalte und Follower-Beziehungen portabel sind: Wenn Sie jemals den Hosting-Anbieter wechseln, ziehen Ihre Daten mit Ihnen um. Diese Bereitstellung umfasst dauerhaften Speicher, das pdsadmin-Verwaltungstool und eine vollständige Integration mit Bluesky-Relay- und App-View-Diensten, sodass Sie jeden Bluesky-kompatiblen Client sofort nach der Einrichtung nutzen können.
Hauptmerkmale von Bluesky PDS
Vollständige Datenhoheit
Ihre Beiträge, Likes und Ihr soziales Netzwerk werden auf Ihrem eigenen Server unter dem AT-Protokoll gespeichert, wodurch sie vollständig portabel und unabhängig von jeder einzelnen Plattform sind.
Dezentrale Identität
Der PDS verwaltet Ihre DID (Dezentrale Kennung), wodurch Sie eine dauerhafte, selbstbestimmte Identität erhalten, die nicht von einem Drittanbieterdienst widerrufen werden kann.
Benutzerdefinierte Domain-Namen
Hosten Sie Ihr Bluesky-Handle auf Ihrer eigenen Domain, stärken Sie Ihre Identität und machen Sie Ihre Präsenz unverkennbar zu Ihrer eigenen.
Vollständige Netzwerk-Kompatibilität
Synchronisiert sich automatisch mit dem Bluesky-Relay, damit Ihre Inhalte im globalen Feed erscheinen und von jedem Bluesky-Client oder jeder App zugänglich sind.
Integrierte Admin-Tools
Das gebündelte pdsadmin-Tool ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Konten, die Rotation von Schlüsseln und die Durchführung von Server-Administrationsaufgaben direkt über die Befehlszeile.
Warum Bluesky PDS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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