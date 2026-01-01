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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit TensorZero erstellen können

TensorZero ist eine Open-Source-LLMOps-Plattform, die ein Hochleistungs-Rust-Gateway mit integrierten Observability-, Evaluations- und Optimierungs-Workflows kombiniert. Im Gegensatz zu Multi-Tool-Stacks, die einen Proxy, einen Tracer und eine Fine-Tuning-Pipeline zusammenfügen, behandelt TensorZero jede Inferenz, jedes Feedback-Signal und jeden Optimierungslauf als Teil eines einzigen Feedback-Loops – wodurch der Produktions-Traffic in den Datensatz umgewandelt wird, der Ihre Prompts, Modelle und Routing-Entscheidungen verbessert.

Das Selbst-Hosting von TensorZero auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Traces und Feedback-Daten in der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Aufpreis pro Aufruf oder Token-Kontingente für die Observability. Der enthaltene ClickHouse-Speicher skaliert auf Millionen von Inferenzen, während das Gateway OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock und Dutzende anderer Anbieter hinter einer einzigen OpenAI-kompatiblen API proxyt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von TensorZero

Einheitliches LLM-Gateway

Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM und Dutzende anderer Anbieter über eine einzige OpenAI-kompatible API, geschrieben in hochperformantem Rust.

Integrierte Observability

Jede Inferenz wird automatisch in ClickHouse erfasst, mit vollständigen Eingaben, Ausgaben, Latenz und Kosten – kein separater Tracing-Dienst erforderlich.

Produktions-Feedbackschleife

Fügen Sie Benutzerfeedback, Bewertungen und Metriken zu jeder Inferenz hinzu, um den gelabelten Datensatz zu erstellen, der die Prompt- und Modelloptimierung vorantreibt.

Automatisierte Optimierung

Führen Sie integrierte Workflows aus, um Modelle zu optimieren, aus größeren Modellen zu destillieren und Prompt-Varianten direkt aus Ihrem Produktions-Traffic zu benchmarken.

Strukturierte Inferenz

Definieren Sie Schemas, Vorlagen und Varianten im Code, damit Prompt-Änderungen versioniert, typsicher und routingfähig sind, ohne Ihre Anwendung neu bereitstellen zu müssen.

Open Source, selbstgehostet

Apache 2.0 lizenziert und läuft vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur — Ihre Prompts, Traces und Feedback-Daten verlassen niemals Ihren VPS.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Maxim Shishkin
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