TensorZero mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source LLMOps-Gateway, das Inferenz, Beobachtbarkeit, Evaluierungen und Optimierung in einer einzigen Rust-betriebenen Plattform vereinheitlicht.
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Was Sie mit TensorZero erstellen können
TensorZero ist eine Open-Source-LLMOps-Plattform, die ein Hochleistungs-Rust-Gateway mit integrierten Observability-, Evaluations- und Optimierungs-Workflows kombiniert. Im Gegensatz zu Multi-Tool-Stacks, die einen Proxy, einen Tracer und eine Fine-Tuning-Pipeline zusammenfügen, behandelt TensorZero jede Inferenz, jedes Feedback-Signal und jeden Optimierungslauf als Teil eines einzigen Feedback-Loops – wodurch der Produktions-Traffic in den Datensatz umgewandelt wird, der Ihre Prompts, Modelle und Routing-Entscheidungen verbessert.
Das Selbst-Hosting von TensorZero auf Ihrem eigenen VPS hält Prompts, Traces und Feedback-Daten in der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Aufpreis pro Aufruf oder Token-Kontingente für die Observability. Der enthaltene ClickHouse-Speicher skaliert auf Millionen von Inferenzen, während das Gateway OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock und Dutzende anderer Anbieter hinter einer einzigen OpenAI-kompatiblen API proxyt.
Hauptmerkmale von TensorZero
Einheitliches LLM-Gateway
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM und Dutzende anderer Anbieter über eine einzige OpenAI-kompatible API, geschrieben in hochperformantem Rust.
Integrierte Observability
Jede Inferenz wird automatisch in ClickHouse erfasst, mit vollständigen Eingaben, Ausgaben, Latenz und Kosten – kein separater Tracing-Dienst erforderlich.
Produktions-Feedbackschleife
Fügen Sie Benutzerfeedback, Bewertungen und Metriken zu jeder Inferenz hinzu, um den gelabelten Datensatz zu erstellen, der die Prompt- und Modelloptimierung vorantreibt.
Automatisierte Optimierung
Führen Sie integrierte Workflows aus, um Modelle zu optimieren, aus größeren Modellen zu destillieren und Prompt-Varianten direkt aus Ihrem Produktions-Traffic zu benchmarken.
Strukturierte Inferenz
Definieren Sie Schemas, Vorlagen und Varianten im Code, damit Prompt-Änderungen versioniert, typsicher und routingfähig sind, ohne Ihre Anwendung neu bereitstellen zu müssen.
Open Source, selbstgehostet
Apache 2.0 lizenziert und läuft vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur — Ihre Prompts, Traces und Feedback-Daten verlassen niemals Ihren VPS.
Warum TensorZero auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.