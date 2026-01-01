Paymenter mit einem Klick installieren.
Open-Source-Plattform für Abrechnung und Abonnementverwaltung, entwickelt für Hosting-Unternehmen, mit Stripe-, PayPal- und automatischen Bereitstellungsintegrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Paymenter erstellen können
Paymenter ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die speziell für Hosting-Unternehmen und Dienstleister entwickelt wurde, die eine professionelle Abonnementverwaltung ohne Transaktionsgebühren oder proprietäre Lizenzkosten benötigen. Es deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab – von der Servicebereitstellung über die Rechnungsstellung bis zur Zahlungseintreibung – mit nativen Integrationen für Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk und DirectAdmin. Auf Laravel aufgebaut und mit einem übersichtlichen Admin-Dashboard ausgestattet, bietet Paymenter Hosting-Unternehmen die Flexibilität, jeden Aspekt ihres Abrechnungserlebnisses anzupassen.
Paymenter auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet keine Transaktionsaufschläge, keine Kundenbeschränkungen und vollständige Kontrolle über die Plattform. MariaDB und Redis laufen lokal für schnelle Checkout-Erlebnisse und reaktionsschnelle Admin-Operationen, während die MIT-Lizenz es Ihnen ermöglicht, die Plattform an Ihr genaues Geschäftsmodell anzupassen und zu erweitern.
Hauptmerkmale von Paymenter
Abonnementverwaltung
Verwalten Sie wiederkehrende Abrechnungen mit flexiblen Zyklen, automatischen Verlängerungserinnerungen und anteiliger Abrechnung, sodass Kunden immer korrekt für die von ihnen genutzten Dienste abgerechnet werden.
Automatische Bereitstellung
Neue Serviceaufträge stellen automatisch Ressourcen über Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- oder DirectAdmin-Integrationen bereit, wodurch die manuelle Einrichtung zwischen Zahlung und Lieferung entfällt.
Mehrere Zahlungsgateways
Akzeptieren Sie Zahlungen über Stripe, PayPal und Mollie sofort einsatzbereit und bieten Sie Ihren Kunden die von ihnen bevorzugten Zahlungsoptionen, ohne dass eine individuelle Integrationsarbeit erforderlich ist.
Kunden-Self-Service-Portal
Kunden verwalten ihre eigenen Dienste, Rechnungen und Kontodaten über ein gebrandetes Portal, wodurch das Volumen der Support-Tickets für routinemäßige Abrechnungsfragen reduziert wird.
Erweiterbares Plugin-System
Fügen Sie benutzerdefinierte Integrationen, Zahlungsgateways und Bereitstellungsmodule über die Plugin-Architektur hinzu, ohne den Kerncode der Plattform zu ändern.
Warum Paymenter auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.