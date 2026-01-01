Dialoqbase ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen benutzerdefinierter Chatbots, die auf Ihrer eigenen Wissensdatenbank basieren. Dokumente, Websites, PDFs, GitHub-Repositories, Audio- und Video-Transkripte kÃ¶nnen mit PostgreSQL und pgvector aufgenommen und indiziert und anschlieÃŸend Ã¼ber jedes unterstÃ¼tzte Sprachmodell â€“ OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama oder eine selbst gehostete lokale KI-Instanz â€“ abgefragt werden. Der Wechsel des Anbieters erfordert keine Neuindizierung Ihrer Quellen.

Das Selbst-Hosting von Dialoqbase auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Dokumente, den Konversationsverlauf und Anbieter-API-SchlÃ¼ssel unter Ihrer Kontrolle, ohne Nachrichten-GebÃ¼hren oder die AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-SaaS. Integrierte Kanalintegrationen ermÃ¶glichen es Ihnen, denselben Bot auf Telegram, Discord, WhatsApp oder einem einbettbaren Web-Widget zu verÃ¶ffentlichen.