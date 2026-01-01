Dialoqbase als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Chatbot-Builder mit einer privaten Wissensdatenbank und steckbaren Anbietern fÃ¼r Sprach- und Einbettungsmodelle.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Dialoqbase
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dialoqbase erstellen kÃ¶nnen
Dialoqbase ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen benutzerdefinierter Chatbots, die auf Ihrer eigenen Wissensdatenbank basieren. Dokumente, Websites, PDFs, GitHub-Repositories, Audio- und Video-Transkripte kÃ¶nnen mit PostgreSQL und pgvector aufgenommen und indiziert und anschlieÃŸend Ã¼ber jedes unterstÃ¼tzte Sprachmodell â€“ OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama oder eine selbst gehostete lokale KI-Instanz â€“ abgefragt werden. Der Wechsel des Anbieters erfordert keine Neuindizierung Ihrer Quellen.
Das Selbst-Hosting von Dialoqbase auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Dokumente, den Konversationsverlauf und Anbieter-API-SchlÃ¼ssel unter Ihrer Kontrolle, ohne Nachrichten-GebÃ¼hren oder die AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-SaaS. Integrierte Kanalintegrationen ermÃ¶glichen es Ihnen, denselben Bot auf Telegram, Discord, WhatsApp oder einem einbettbaren Web-Widget zu verÃ¶ffentlichen.
Hauptmerkmale von Dialoqbase
Private Wissensdatenbank
Nehmen Sie PDFs, Websites, Sitemaps, Word-Dokumente, GitHub-Repositories, einfachen Text sowie Audio- oder Video-Transkripte auf, um jeden Bot in Ihren eigenen Daten zu verankern.
Multi-Anbieter LLMs
Wechseln Sie zwischen OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama und lokaler KI, ohne Ihre Quellen neu zu indizieren oder Prompts neu zu schreiben.
Postgres Vektorsuche
Vektor-Embeddings leben in PostgreSQL mit pgvector, sodass eine einzige Datenbank Metadaten, den Konversationsverlauf und die Ã„hnlichkeitssuche betreibt.
Kanalintegrationen
VerÃ¶ffentlichen Sie denselben Bot auf Telegram, Discord, WhatsApp oder als einbettbares Web-Widget aus einer einzigen Konfiguration.
Einbettbares Web-Widget
FÃ¼gen Sie ein kurzes Skript-Tag in jede beliebige Website ein, um Ihren Bot als schwebendes Chat-Widget bereitzustellen, ohne Front-End-Code schreiben zu mÃ¼ssen.
REST API Zugriff
Eine REST-API ermÃ¶glicht es Ihnen, GesprÃ¤che auszulÃ¶sen, auf neuen Quellen neu zu trainieren und Antworten in benutzerdefinierte Anwendungen und Automatisierungen einzuspeisen.
Warum Dialoqbase auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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