Remmina ist ein funktionsreicher Remote-Desktop-Client, der RDP-, VNC-, SSH- und SPICE-Protokolle in einer einzigen Anwendung unterstützt, die über eine browserbasierte Oberfläche bereitgestellt wird. Durch die Containerisierung von Remmina auf einem VPS erhalten Sie von jedem Gerät aus — verwaltete Laptops, Tablets oder öffentliche Computer — Zugriff auf Windows-Server, Linux-Desktops und virtuelle Maschinen, ohne native Clients zu installieren oder gerätespezifische Software zu konfigurieren.

Die Zentralisierung von Remmina auf einem VPS schafft einen sicheren Jump-Host, auf dem Verbindungsprofile und Anmeldeinformationen auf einer kontrollierten Infrastruktur gespeichert werden, anstatt über Endgeräte verstreut zu sein. Teams profitieren von einem gemeinsamen, konsistent konfigurierten Zugriff auf alle Remote-Systeme, und neue Mitglieder können sich sofort und ohne individuelle Einrichtung mit jedem benötigten Server verbinden.