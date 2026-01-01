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Multiprotokoll-Remote-Desktop-Client, der RDP, VNC, SSH und SPICE unterstützt und von jedem Webbrowser aus zugänglich ist.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Remmina erstellen können

Remmina ist ein funktionsreicher Remote-Desktop-Client, der RDP-, VNC-, SSH- und SPICE-Protokolle in einer einzigen Anwendung unterstützt, die über eine browserbasierte Oberfläche bereitgestellt wird. Durch die Containerisierung von Remmina auf einem VPS erhalten Sie von jedem Gerät aus — verwaltete Laptops, Tablets oder öffentliche Computer — Zugriff auf Windows-Server, Linux-Desktops und virtuelle Maschinen, ohne native Clients zu installieren oder gerätespezifische Software zu konfigurieren.

Die Zentralisierung von Remmina auf einem VPS schafft einen sicheren Jump-Host, auf dem Verbindungsprofile und Anmeldeinformationen auf einer kontrollierten Infrastruktur gespeichert werden, anstatt über Endgeräte verstreut zu sein. Teams profitieren von einem gemeinsamen, konsistent konfigurierten Zugriff auf alle Remote-Systeme, und neue Mitglieder können sich sofort und ohne individuelle Einrichtung mit jedem benötigten Server verbinden.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Remmina

Multi-Protokoll-Zugriff

Verbinden Sie sich über RDP, VNC, SSH oder SPICE über dieselbe Oberfläche, die Windows-Server, Linux-Desktops und KVM-Virtual Machines an einem Ort abdeckt.

Browserbasierte Oberfläche

Greifen Sie von jedem Gerät mit einem Webbrowser auf entfernte Systeme zu – keine native Client-Installation auf verwalteten Laptops, Tablets oder gemeinsam genutzten Workstations erforderlich.

Gespeicherte Verbindungsprofile

Speichern Sie Verbindungsdetails und Anmeldeinformationen für jedes entfernte System, damit Teams sofort eine Verbindung herstellen können, ohne Hostnamen und Authentifizierungsdaten erneut eingeben zu müssen.

Zwischenablage und Dateiübertragung

Teilen Sie Zwischenablageinhalte und übertragen Sie Dateien zwischen Ihrer lokalen Sitzung und entfernten Systemen über unterstützte Protokolle für nahtlose geräteübergreifende Arbeitsabläufe.

Zentraler Anmeldeinformationsspeicher

Bewahren Sie Passwörter für den Fernzugriff auf einer sicheren VPS-Infrastruktur auf und nicht auf Endgeräten, die verloren gehen, gestohlen oder kompromittiert werden könnten.

Warum Remmina auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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