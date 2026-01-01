Remmina als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Multiprotokoll-Remote-Desktop-Client, der RDP, VNC, SSH und SPICE unterstützt und von jedem Webbrowser aus zugänglich ist.
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Was Sie mit Remmina erstellen können
Remmina ist ein funktionsreicher Remote-Desktop-Client, der RDP-, VNC-, SSH- und SPICE-Protokolle in einer einzigen Anwendung unterstützt, die über eine browserbasierte Oberfläche bereitgestellt wird. Durch die Containerisierung von Remmina auf einem VPS erhalten Sie von jedem Gerät aus — verwaltete Laptops, Tablets oder öffentliche Computer — Zugriff auf Windows-Server, Linux-Desktops und virtuelle Maschinen, ohne native Clients zu installieren oder gerätespezifische Software zu konfigurieren.
Die Zentralisierung von Remmina auf einem VPS schafft einen sicheren Jump-Host, auf dem Verbindungsprofile und Anmeldeinformationen auf einer kontrollierten Infrastruktur gespeichert werden, anstatt über Endgeräte verstreut zu sein. Teams profitieren von einem gemeinsamen, konsistent konfigurierten Zugriff auf alle Remote-Systeme, und neue Mitglieder können sich sofort und ohne individuelle Einrichtung mit jedem benötigten Server verbinden.
Hauptmerkmale von Remmina
Multi-Protokoll-Zugriff
Verbinden Sie sich über RDP, VNC, SSH oder SPICE über dieselbe Oberfläche, die Windows-Server, Linux-Desktops und KVM-Virtual Machines an einem Ort abdeckt.
Browserbasierte Oberfläche
Greifen Sie von jedem Gerät mit einem Webbrowser auf entfernte Systeme zu – keine native Client-Installation auf verwalteten Laptops, Tablets oder gemeinsam genutzten Workstations erforderlich.
Gespeicherte Verbindungsprofile
Speichern Sie Verbindungsdetails und Anmeldeinformationen für jedes entfernte System, damit Teams sofort eine Verbindung herstellen können, ohne Hostnamen und Authentifizierungsdaten erneut eingeben zu müssen.
Zwischenablage und Dateiübertragung
Teilen Sie Zwischenablageinhalte und übertragen Sie Dateien zwischen Ihrer lokalen Sitzung und entfernten Systemen über unterstützte Protokolle für nahtlose geräteübergreifende Arbeitsabläufe.
Zentraler Anmeldeinformationsspeicher
Bewahren Sie Passwörter für den Fernzugriff auf einer sicheren VPS-Infrastruktur auf und nicht auf Endgeräten, die verloren gehen, gestohlen oder kompromittiert werden könnten.
Warum Remmina auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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