DHIS2 ist das weltweit grÃ¶ÃŸte Open-Source-Gesundheitsinformationsmanagementsystem, das in Ã¼ber 70 LÃ¤ndern eingesetzt wird, um routinemÃ¤ÃŸige Gesundheits-, Impf-, KrankheitsÃ¼berwachungs- und Logistikdaten zu erfassen, zu analysieren und zu melden. Es wurde von der UniversitÃ¤t Oslo und einer globalen Gemeinschaft von Partnern aus dem Ã¶ffentlichen Sektor entwickelt und untermauert nationale Gesundheitsprogramme, die rund 2,4 Milliarden Menschen versorgen.

Das Selbst-Hosting von DHIS2 auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Patienten- und Programmdaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Gerichtsbarkeit, ermÃ¶glicht es Ihnen, Metadaten, Dashboards und Integrationen an lokale ArbeitsablÃ¤ufe anzupassen und vermeidet die pro-Benutzer-GebÃ¼hren, die mit proprietÃ¤ren HMIS-Anbietern verbunden sind.