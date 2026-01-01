DHIS2 als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Gesundheitsinformationsplattform, die von nationalen Gesundheitsdiensten in Ã¼ber 70 LÃ¤ndern weltweit genutzt wird.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r DHIS2
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DHIS2 erstellen kÃ¶nnen
DHIS2 ist das weltweit grÃ¶ÃŸte Open-Source-Gesundheitsinformationsmanagementsystem, das in Ã¼ber 70 LÃ¤ndern eingesetzt wird, um routinemÃ¤ÃŸige Gesundheits-, Impf-, KrankheitsÃ¼berwachungs- und Logistikdaten zu erfassen, zu analysieren und zu melden. Es wurde von der UniversitÃ¤t Oslo und einer globalen Gemeinschaft von Partnern aus dem Ã¶ffentlichen Sektor entwickelt und untermauert nationale Gesundheitsprogramme, die rund 2,4 Milliarden Menschen versorgen.
Das Selbst-Hosting von DHIS2 auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Patienten- und Programmdaten vollstÃ¤ndig unter Ihrer Gerichtsbarkeit, ermÃ¶glicht es Ihnen, Metadaten, Dashboards und Integrationen an lokale ArbeitsablÃ¤ufe anzupassen und vermeidet die pro-Benutzer-GebÃ¼hren, die mit proprietÃ¤ren HMIS-Anbietern verbunden sind.
Hauptmerkmale von DHIS2
Mehrkanal-Datenerfassung
Sammeln Sie aggregierte, individuelle und Ereignisdaten Ã¼ber Webformulare, Android-Clients, SMS und Massenimporte in Tausenden von Einrichtungen.
Visuelle Analysen
Erstellen Sie Pivot-Tabellen, Diagramme, Karten und Dashboards direkt aus gesammelten Daten, ohne den Export in externe Tools.
Tracker-Programme
Verfolgen Sie einzelne FÃ¤lle, BegÃ¼nstigte und Lieferketten im Zeitverlauf mit konfigurierbaren Langzeit-Tracking-Programmen.
Metadatenverwaltung
Definieren Sie Organisationseinheiten, Datenelemente, Indikatoren und Validierungsregeln durch ein flexibles, von Gesundheitsministerien angepasstes Modell.
RESTful Web API
Integrieren Sie Register, Laborsysteme und Berichtspipelines Ã¼ber eine dokumentierte REST-API und die DHIS2-App-Plattform.
Offline-first Android
Feldmitarbeitende erfassen Daten offline mit der DHIS2 Android Capture App und synchronisieren, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.
Warum DHIS2 auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.