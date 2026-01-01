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Open-Source webbasierter Client fĂĽr das Soulseek Peer-to-Peer Musik- und Dateifreigabe-Netzwerk.

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Gratis Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit slskd erstellen kĂ¶nnen

slskd ist ein moderner Open-Source-Client fĂĽr das Soulseek Peer-to-Peer-Netzwerk, der vollstĂ¤ndig ĂĽber eine responsive WeboberflĂ¤che bereitgestellt wird. Er ersetzt die Ă¤lteren Desktop-Soulseek-Clients durch einen selbst gehosteten Server, den Sie von jedem Browser aus erreichen kĂ¶nnen, wodurch Sie Musik, verlustfreie Dateien und andere Inhalte, die von Millionen von Soulseek-Nutzern rund um die Uhr geteilt werden, suchen und herunterladen kĂ¶nnen â€“ selbst wenn Ihr Desktop ausgeschaltet ist.

slskd auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, ohne eine lokale Maschine zu blockieren. Alle Einstellungen kĂ¶nnen ĂĽber die integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che oder eine entfernte YAML-Konfigurationsdatei verwaltet werden, was Ihnen die volle Kontrolle ĂĽber freigegebene Verzeichnisse, Download-Warteschlangen, Ăśbertragungslimits und Benutzerberechtigungen gibt.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Hauptmerkmale von slskd

Webbasierte OberflĂ¤che

Verwalten Sie Suchen, Downloads und Ăśbertragungen von jedem Browser aus, ohne einen Desktop-Client zu installieren.

Kontinuierliche Hintergrund-Downloads

LĂ¤uft als persistenter Server, sodass Downloads in der Warteschlange abgeschlossen werden, auch wenn Ihr lokaler Rechner ausgeschaltet ist.

Fernkonfiguration

Passen Sie alle Einstellungen live ĂĽber die Web-BenutzeroberflĂ¤che an oder bearbeiten Sie eine YAML-Konfigurationsdatei remote, ohne neu zu starten.

Transferwarteschlangenverwaltung

Ăśberwachen Sie Upload- und Download-Warteschlangen, legen Sie Geschwindigkeitsbegrenzungen fest und priorisieren Sie Ăśbertragungen von einem einzigen Dashboard aus.

Benutzer- und Freigabesteuerungen

Definieren Sie, welche Verzeichnisse freigegeben werden sollen, legen Sie benutzerbezogene Berechtigungen fest und verwalten Sie, wer Ihre Dateien durchsuchen oder herunterladen kann.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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