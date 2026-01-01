slskd ist ein moderner Open-Source-Client fĂĽr das Soulseek Peer-to-Peer-Netzwerk, der vollstĂ¤ndig ĂĽber eine responsive WeboberflĂ¤che bereitgestellt wird. Er ersetzt die Ă¤lteren Desktop-Soulseek-Clients durch einen selbst gehosteten Server, den Sie von jedem Browser aus erreichen kĂ¶nnen, wodurch Sie Musik, verlustfreie Dateien und andere Inhalte, die von Millionen von Soulseek-Nutzern rund um die Uhr geteilt werden, suchen und herunterladen kĂ¶nnen â€“ selbst wenn Ihr Desktop ausgeschaltet ist.

slskd auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, ohne eine lokale Maschine zu blockieren. Alle Einstellungen kĂ¶nnen ĂĽber die integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che oder eine entfernte YAML-Konfigurationsdatei verwaltet werden, was Ihnen die volle Kontrolle ĂĽber freigegebene Verzeichnisse, Download-Warteschlangen, Ăśbertragungslimits und Benutzerberechtigungen gibt.