slskd als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source webbasierter Client fĂĽr das Soulseek Peer-to-Peer Musik- und Dateifreigabe-Netzwerk.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit slskd erstellen kĂ¶nnen
slskd ist ein moderner Open-Source-Client fĂĽr das Soulseek Peer-to-Peer-Netzwerk, der vollstĂ¤ndig ĂĽber eine responsive WeboberflĂ¤che bereitgestellt wird. Er ersetzt die Ă¤lteren Desktop-Soulseek-Clients durch einen selbst gehosteten Server, den Sie von jedem Browser aus erreichen kĂ¶nnen, wodurch Sie Musik, verlustfreie Dateien und andere Inhalte, die von Millionen von Soulseek-Nutzern rund um die Uhr geteilt werden, suchen und herunterladen kĂ¶nnen â€“ selbst wenn Ihr Desktop ausgeschaltet ist.
slskd auf einem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Downloads kontinuierlich im Hintergrund laufen, ohne eine lokale Maschine zu blockieren. Alle Einstellungen kĂ¶nnen ĂĽber die integrierte Web-BenutzeroberflĂ¤che oder eine entfernte YAML-Konfigurationsdatei verwaltet werden, was Ihnen die volle Kontrolle ĂĽber freigegebene Verzeichnisse, Download-Warteschlangen, Ăśbertragungslimits und Benutzerberechtigungen gibt.
Hauptmerkmale von slskd
Webbasierte OberflĂ¤che
Verwalten Sie Suchen, Downloads und Ăśbertragungen von jedem Browser aus, ohne einen Desktop-Client zu installieren.
Kontinuierliche Hintergrund-Downloads
LĂ¤uft als persistenter Server, sodass Downloads in der Warteschlange abgeschlossen werden, auch wenn Ihr lokaler Rechner ausgeschaltet ist.
Fernkonfiguration
Passen Sie alle Einstellungen live ĂĽber die Web-BenutzeroberflĂ¤che an oder bearbeiten Sie eine YAML-Konfigurationsdatei remote, ohne neu zu starten.
Transferwarteschlangenverwaltung
Ăśberwachen Sie Upload- und Download-Warteschlangen, legen Sie Geschwindigkeitsbegrenzungen fest und priorisieren Sie Ăśbertragungen von einem einzigen Dashboard aus.
Benutzer- und Freigabesteuerungen
Definieren Sie, welche Verzeichnisse freigegeben werden sollen, legen Sie benutzerbezogene Berechtigungen fest und verwalten Sie, wer Ihre Dateien durchsuchen oder herunterladen kann.
Warum slskd auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lĂ¤uft jederzeit zuverlĂ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfĂ¤lle noch AbstĂĽrze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.