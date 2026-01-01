Mattermost als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Team-Messaging-Plattform mit vollständiger Datenhoheit und Sicherheitskontrollen auf Unternehmensniveau.
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Was Sie mit Mattermost erstellen können
Mattermost ist eine selbst gehostete Team-Kollaborationsplattform, die Slack-ähnliche Nachrichtenübermittlung, Dateifreigabe, Sprachanrufe und Workflow-Automatisierung bietet – ohne die Kontrolle über Ihre Daten aufzugeben. Entwickelt für technische und sicherheitsbewusste Teams, unterstützt es Thread-Kanäle, über 800 Integrationen, SSO, LDAP und Compliance-Archivierung sofort einsatzbereit.
Das Selbst-Hosting von Mattermost auf Ihrem eigenen VPS eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, hält alle Nachrichten und Dateien innerhalb Ihrer Infrastruktur und erfüllt die Anforderungen an die Datenhoheit, die in Regierungs-, Finanz- und Gesundheitsumgebungen üblich sind, wo reine Cloud-Tools nicht akzeptabel sind.
Hauptmerkmale von Mattermost
Nachrichten-Threads
Organisierte Team-Unterhaltungen in persistenten Kanälen mit Volltextsuche über unbegrenzte Nachrichtenverläufe.
Umfassende Integrationen
Verbinden Sie sich mit über 800 Tools, darunter GitHub, Jira, Zoom und Jenkins, mit Webhooks, Slash-Befehlen und einem Plugin-Marktplatz.
Sprache und Video
Integrierte Audio- und Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe ermöglichen die Zusammenarbeit an einem Ort, ohne auf externe Tools umzusteigen.
Unternehmenssicherheit
SSO, LDAP, rollenbasierte Berechtigungen und Compliance-Export erfüllen strenge Sicherheits- und regulatorische Anforderungen.
Vollständige Datenhoheit
Alle Nachrichten und Dateien befinden sich auf Ihrem VPS — kein Anbieterzugriff, keine Gebühren pro Benutzer und keine Plattformbindung.
Warum Mattermost auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.