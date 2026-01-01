Mattermost ist eine selbst gehostete Team-Kollaborationsplattform, die Slack-ähnliche Nachrichtenübermittlung, Dateifreigabe, Sprachanrufe und Workflow-Automatisierung bietet – ohne die Kontrolle über Ihre Daten aufzugeben. Entwickelt für technische und sicherheitsbewusste Teams, unterstützt es Thread-Kanäle, über 800 Integrationen, SSO, LDAP und Compliance-Archivierung sofort einsatzbereit.

Das Selbst-Hosting von Mattermost auf Ihrem eigenen VPS eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzer, hält alle Nachrichten und Dateien innerhalb Ihrer Infrastruktur und erfüllt die Anforderungen an die Datenhoheit, die in Regierungs-, Finanz- und Gesundheitsumgebungen üblich sind, wo reine Cloud-Tools nicht akzeptabel sind.