Super Productivity als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Fortschrittlicher Aufgabenmanager, der To-Do-Listen, Zeiterfassung, Pomodoro-Timer und Integrationen mit Jira, GitHub und GitLab in einem Tool vereint.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Super Productivity erstellen können
Super Productivity vereint Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung und Integrationen von Entwicklertools in einer einzigen Anwendung. Es kombiniert strukturierte Aufgabenlisten mit Pomodoro-basiertem Timeboxing, automatischer Zeiterstellung und direkten Integrationen mit Jira, GitHub, GitLab und Trello – sodass zugewiesene Aufgaben ohne manuelle Eingabe in Ihre Aufgabenliste fließen und Arbeitszeitnachweise automatisch synchronisiert werden.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS macht Super Productivity von jedem Browser aus zugänglich, ohne dass eine Desktop-App installiert werden muss, während Ihre Aufgabendaten, Kundendetails und Arbeitsmuster auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Keine Analysen, keine Telemetrie und keine nutzerbasierten Gebühren.
Hauptmerkmale von Super Productivity
Integrierte Zeiterfassung
Erfassen Sie die Zeit pro Aufgabe mit automatischer Zeiterstellung — ideal für die Kundenabrechnung, das Sprint-Reporting und um zu verstehen, wohin Ihre Arbeitszeit fließt.
Pomodoro-Timer
Integrierte Unterstützung der Pomodoro-Technik mit konfigurierbaren Arbeits- und Pausenintervallen sowie Erinnerungen, um den Fokus aufrechtzuerhalten und Burnout vorzubeugen.
Jira- und GitHub-Synchronisierung
Importieren Sie zugewiesene Jira-Tickets und GitHub-Issues automatisch in Ihre Aufgabenliste und schreiben Sie Arbeitsnachweise zurück, um Projekt-Tools synchron zu halten.
Unteraufgaben und Projekte
Organisieren Sie die Arbeit mit hierarchischen Unteraufgaben, Projekten und farbcodierten Tags, damit komplexe Initiativen strukturiert und überschaubar bleiben.
Produktivitätsmetriken
Verfolgt erledigte Aufgaben, Fokuszeit und tägliche Muster im Laufe der Zeit, damit Sie Engpässe im Arbeitsablauf erkennen und Ihre Gewohnheiten verbessern können.
Warum Super Productivity auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.