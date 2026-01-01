Super Productivity vereint Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung und Integrationen von Entwicklertools in einer einzigen Anwendung. Es kombiniert strukturierte Aufgabenlisten mit Pomodoro-basiertem Timeboxing, automatischer Zeiterstellung und direkten Integrationen mit Jira, GitHub, GitLab und Trello – sodass zugewiesene Aufgaben ohne manuelle Eingabe in Ihre Aufgabenliste fließen und Arbeitszeitnachweise automatisch synchronisiert werden.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS macht Super Productivity von jedem Browser aus zugänglich, ohne dass eine Desktop-App installiert werden muss, während Ihre Aufgabendaten, Kundendetails und Arbeitsmuster auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Keine Analysen, keine Telemetrie und keine nutzerbasierten Gebühren.