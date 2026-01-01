ViewTube ist ein quelloffenes, datenschutzfreundliches alternatives Frontend fÃ¼r YouTube. Es ermÃ¶glicht Ihnen, KanÃ¤le Ã¼ber eine saubere, moderne BenutzeroberflÃ¤che zu suchen, anzusehen und zu abonnieren, die Videodaten proxyt, sodass YouTube niemals Ihre IP-Adresse, Ihren Browser-Fingerabdruck oder Ihren Wiedergabeverlauf sieht. Basierend auf den Invidious- und Piped-APIs kombiniert es einen ausgefeilten Vue-basierten Player mit SponsorBlock-SegmentÃ¼berspringung und DeArrow-Thumbnail-Bereinigung.

Das Selbst-Hosting von ViewTube auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen ein persÃ¶nliches, werbefreies YouTube-Erlebnis, das Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren. Ein lokales Kontosystem speichert Ihre Abonnements, Ihren Verlauf und Ihre Wiedergabelisten in Ihrer eigenen MongoDB-Datenbank anstelle eines Google-Kontos, wÃ¤hrend Redis die Antworten schnell hÃ¤lt. Das Abonnieren von KanÃ¤len im RSS-Stil ermÃ¶glicht es Ihnen, mit Erstellern in Kontakt zu bleiben, ohne jemals youtube.com Ã¶ffnen zu mÃ¼ssen.