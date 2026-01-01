ViewTube mit einem Klick installieren.
Schlankes, datenschutzfreundliches alternatives YouTube-Frontend zum Ansehen von Videos und Verwalten von Abonnements ohne Werbung oder Tracking.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r ViewTube
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ViewTube erstellen kÃ¶nnen
ViewTube ist ein quelloffenes, datenschutzfreundliches alternatives Frontend fÃ¼r YouTube. Es ermÃ¶glicht Ihnen, KanÃ¤le Ã¼ber eine saubere, moderne BenutzeroberflÃ¤che zu suchen, anzusehen und zu abonnieren, die Videodaten proxyt, sodass YouTube niemals Ihre IP-Adresse, Ihren Browser-Fingerabdruck oder Ihren Wiedergabeverlauf sieht. Basierend auf den Invidious- und Piped-APIs kombiniert es einen ausgefeilten Vue-basierten Player mit SponsorBlock-SegmentÃ¼berspringung und DeArrow-Thumbnail-Bereinigung.
Das Selbst-Hosting von ViewTube auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen ein persÃ¶nliches, werbefreies YouTube-Erlebnis, das Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren. Ein lokales Kontosystem speichert Ihre Abonnements, Ihren Verlauf und Ihre Wiedergabelisten in Ihrer eigenen MongoDB-Datenbank anstelle eines Google-Kontos, wÃ¤hrend Redis die Antworten schnell hÃ¤lt. Das Abonnieren von KanÃ¤len im RSS-Stil ermÃ¶glicht es Ihnen, mit Erstellern in Kontakt zu bleiben, ohne jemals youtube.com Ã¶ffnen zu mÃ¼ssen.
Hauptmerkmale von ViewTube
Keine Werbung oder Tracking
Videos werden Ã¼ber Ihren eigenen Server gestreamt, sodass es keine Pre-Roll- oder Mid-Roll-Werbung gibt und YouTube niemals Ihre IP oder Ihren Browser-Fingerabdruck sieht.
Abonnements ohne Google
Erstellen Sie ein lokales Konto, um KanÃ¤len zu folgen, Playlists zu erstellen und den Verlauf zu verfolgen â€“ alles in Ihrer eigenen Datenbank gespeichert, nicht in einem Google-Konto.
SponsorBlock und DeArrow
Automatisch Sponsorensegmente, Intros und Eigenwerbung Ã¼berspringen und Clickbait-Vorschaubilder und Titel durch Crowdsourcing-Alternativen ersetzen.
Moderner Videoplayer
Ein ausgefeilter Vue-basierter Player unterstÃ¼tzt die Auswahl von QualitÃ¤t und Codec, die Wiedergabegeschwindigkeit, den Theatermodus und Tastenkombinationen.
Invidious und Piped
Ruft Daten Ã¼ber mehrere Invidious- und Piped-Backends ab und greift automatisch zwischen Instanzen zurÃ¼ck, um eine zuverlÃ¤ssige Wiedergabe zu ermÃ¶glichen.
Warum ViewTube auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.