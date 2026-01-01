Formbricks ist eine Open-Source-Plattform für Experience Management, die als selbst hostbare Alternative zu Qualtrics und SurveyMonkey entwickelt wurde. Produkt- und Marketingteams nutzen sie, um Umfragen zu erstellen, die Nutzer genau dort erreichen, wo sie sich befinden – innerhalb von Webanwendungen über das JavaScript SDK, auf eigenständigen Link-Seiten, eingebettet in Websites oder über E-Mail-Kampagnen. Alle Antworten fliessen in ein einheitliches Dashboard mit integrierter Segmentierung und Filterung.

Das Selbst-Hosting von Formbricks auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über jede Umfrageantwort und jedes Zielgruppensegment, ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen. Der erste Benutzer, der sich nach der Bereitstellung registriert, wird zum Administrator, ohne dass Standard-Anmeldeinformationen verteilt werden müssen. PostgreSQL und Valkey sind vorkonfiguriert und vom ersten Start an einsatzbereit.