Formbricks mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform zum Erstellen gezielter Umfragen über In-App-, Link-, Website- und E-Mail-Kanäle.
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Was Sie mit Formbricks erstellen können
Formbricks ist eine Open-Source-Plattform für Experience Management, die als selbst hostbare Alternative zu Qualtrics und SurveyMonkey entwickelt wurde. Produkt- und Marketingteams nutzen sie, um Umfragen zu erstellen, die Nutzer genau dort erreichen, wo sie sich befinden – innerhalb von Webanwendungen über das JavaScript SDK, auf eigenständigen Link-Seiten, eingebettet in Websites oder über E-Mail-Kampagnen. Alle Antworten fliessen in ein einheitliches Dashboard mit integrierter Segmentierung und Filterung.
Das Selbst-Hosting von Formbricks auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über jede Umfrageantwort und jedes Zielgruppensegment, ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen. Der erste Benutzer, der sich nach der Bereitstellung registriert, wird zum Administrator, ohne dass Standard-Anmeldeinformationen verteilt werden müssen. PostgreSQL und Valkey sind vorkonfiguriert und vom ersten Start an einsatzbereit.
Hauptmerkmale von Formbricks
Multi-Channel-Vertrieb
Erreichen Sie Befragte in der App über JavaScript SDK, auf teilbaren Link-Seiten, eingebettet in Websites oder per E-Mail – alles von einem Dashboard aus verwaltet.
SDK-Zielgruppen-Targeting
Zeigen Sie Umfragen bestimmten Benutzersegmenten basierend auf Attributen, benutzerdefinierten Ereignissen oder früheren Aktionen an, die über das Formbricks SDK verfolgt werden.
Logikverzweigungs-Editor
Erstellen Sie mehrstufige Umfragen mit bedingter Logik, Sprungregeln und verschiedenen Eingabetypen über einen visuellen No-Code-Editor.
Automatische Antwortweiterleitung
Antworten automatisch an Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier oder n8n pushen, sobald Einreichungen eintreffen.
Einreichungsanalysen
Sehen Sie Abschlussquoten, Antwortzusammenfassungen und einzelne Einreichungen direkt im Dashboard, ohne Daten zu exportieren.
Mehrsprachige Umfragen
Stellen Sie Umfragen in mehreren Sprachen gleichzeitig aus einer einzigen Umfragekonfiguration bereit, um ein globales Publikum zu erreichen.
Warum Formbricks auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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