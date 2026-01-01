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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mayan EDMS erstellen kÃ¶nnen

Mayan EDMS ist ein kostenloses, quelloffenes Dokumentenmanagementsystem der Enterprise-Klasse, das die Dokumente Ihrer Organisation Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che erfasst, speichert, organisiert und abruft. Basierend auf Django und weltweit in Gesundheits-, Rechts-, Regierungs- und Finanzorganisationen eingesetzt, bietet Mayan OCR, Volltextsuche, automatisierte Workflows, fein abgestufte rollenbasierte Zugriffskontrolle, Versionshistorie und metadatengesteuerte Ablagen â€“ Funktionen, die typischerweise in kommerziellen DMS-Produkten zu finden sind, die Tausende von Dollar pro Lizenz kosten.

Das Selbst-Hosting von Mayan EDMS auf Ihrem VPS hÃ¤lt jedes Dokument, jedes Audit-Protokoll und jeden Workflow innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt Ã¼ber einen Drittanbieter-SaaS zu laufen. Dokumente werden verschlÃ¼sselt im Ruhezustand gespeichert, und das umfangreiche Berechtigungssystem ermÃ¶glicht es Ihnen, die Sichtbarkeit zwischen Abteilungen, Kunden oder Compliance-Bereichen zu trennen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Mayan EDMS

OCR und Volltextsuche

Integrierte OCR extrahiert Text aus gescannten PDFs und Bildern und indiziert jedes Wort fÃ¼r die sofortige Volltextsuche in der gesamten Dokumentenbibliothek.

Automatisierte Workflows

Definieren Sie mehrstufige Genehmigungsworkflows mit bedingter Weiterleitung, paralleler ÃœberprÃ¼fung und ausgelÃ¶sten Aktionen bei DokumentstatusÃ¼bergÃ¤ngen.

Rollenbasierte Berechtigungen

Granulare Zugriffskontrolle auf Dokument-, Ordner- und Metadatentypebene ermÃ¶glicht es Ihnen, die Sichtbarkeit pro Abteilung, Kunde oder Compliance-Umfang zu trennen.

SchrÃ¤nke und Metadaten

Organisieren Sie Dokumente in hierarchischen AktenschrÃ¤nken mit benutzerdefinierten Metadatenfeldern, intelligenten Ablageregeln und tag-basierter Filterung fÃ¼r schnellen Abruf.

Versions-Verlauf und PrÃ¼fprotokoll

Jedes Hochladen, Bearbeiten, Kommentieren und Anzeigen wird versioniert und geprÃ¼ft, wodurch eine vollstÃ¤ndige Nachweiskette fÃ¼r Compliance- und regulatorische Anforderungen bereitgestellt wird.

REST API und Integrationen

Ein umfassendes REST-API- und Webhook-System macht die Integration von Mayan in bestehende CRM-, ERP- und elektronische Signaturplattformen unkompliziert.

Warum Mayan EDMS auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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