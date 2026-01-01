OpenLIT ist eine Open-Source-Plattform für KI-Engineering, die LLM- und generativen KI-Anwendungen mit einer einzigen Instrumentierungszeile Full-Stack-Observability bietet. Sie erfasst Traces, Token-Nutzung, Latenz, Fehler und Kosten über mehr als 50 LLM-Anbieter, Vektordatenbanken, GPUs und Agenten-Frameworks hinweg – alles unter Verwendung nativer OpenTelemetry semantischer Konventionen, sodass bestehende OTel-Pipelines ohne benutzerdefinierte SDKs funktionieren.

Das Selbst-Hosting von OpenLIT auf Ihrem eigenen VPS hält Prompt-Inhalte, Modellnutzung und API-Schlüsselaktivitäten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Token-basierte Preise oder Sitzplatzbeschränkungen, die von einem SaaS-Anbieter auferlegt werden. ClickHouse-Speicher verarbeitet Telemetriedaten mit hohem Volumen, und der gebündelte OTel-Collector stellt OTLP gRPC- und HTTP-Endpunkte bereit, die für das OpenLIT SDK oder jeden anderen OTel-instrumentierten Dienst bereit sind.