Trek ist eine quelloffene, selbst gehostete Reiseplanungsplattform, die Echtzeit-Zusammenarbeit mit allem kombiniert, was Sie zur Organisation einer Reise benötigen, in einer einzigen Oberfläche. Drag-and-Drop-Tagesplaner, interaktive Karten mit Fotomarkierungen, Wettervorhersagen, Budgets in mehreren Währungen, Packlisten und ein Reisemagazin im Magazinstil existieren alle neben Reservierungen, Dokumentenspeicherung und PDF-Export.

Im Gegensatz zu kommerziellen Planungs-Apps, die Ihre Reiserouten und Fotos hinter Abonnementstufen verbergen, läuft Trek vollständig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Die Echtzeit-WebSocket-Synchronisierung hält Begleiter und Familienmitglieder koordiniert, während sich Pläne entwickeln, optionales OIDC-Single-Sign-On integriert sich mit bestehenden Identitätsanbietern, und ein integrierter MCP-Server ermöglicht es KI-Assistenten, bei der Planung, dem Packen und der Budgetierung zu helfen, ohne sensible Daten an Dritte zu senden.