Trek als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Echtzeit-Kollaborations-Reiseplaner mit interaktiven Karten, Budgets, Packlisten, Tagebüchern und KI-Unterstützung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Trek erstellen können
Trek ist eine quelloffene, selbst gehostete Reiseplanungsplattform, die Echtzeit-Zusammenarbeit mit allem kombiniert, was Sie zur Organisation einer Reise benötigen, in einer einzigen Oberfläche. Drag-and-Drop-Tagesplaner, interaktive Karten mit Fotomarkierungen, Wettervorhersagen, Budgets in mehreren Währungen, Packlisten und ein Reisemagazin im Magazinstil existieren alle neben Reservierungen, Dokumentenspeicherung und PDF-Export.
Im Gegensatz zu kommerziellen Planungs-Apps, die Ihre Reiserouten und Fotos hinter Abonnementstufen verbergen, läuft Trek vollständig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Die Echtzeit-WebSocket-Synchronisierung hält Begleiter und Familienmitglieder koordiniert, während sich Pläne entwickeln, optionales OIDC-Single-Sign-On integriert sich mit bestehenden Identitätsanbietern, und ein integrierter MCP-Server ermöglicht es KI-Assistenten, bei der Planung, dem Packen und der Budgetierung zu helfen, ohne sensible Daten an Dritte zu senden.
Hauptmerkmale von Trek
Echtzeit-Zusammenarbeit
Die WebSocket-Synchronisierung überträgt jede Reiseplanänderung, Notiz und Budgetänderung sofort an jeden verbundenen Reisenden, sodass Mitplaner immer denselben Plan sehen.
Interaktive Reisekarten
Leaflet- oder Mapbox GL-Karten mit 3D-Gebäuden, Gelände, Routendarstellung, Fotopunkten und Clustering verwandeln flache Reiserouten in einen visuellen Plan.
Budgets und Packlisten
Verfolgen Sie kategorienbasierte Ausgaben mit Aufteilung pro Person und pro Tag, Mehrwährungsunterstützung, Packlistenvorlagen und optionaler Gepäckgewichtsverfolgung.
Reisetagebuch und Atlas
Halten Sie Reisen in einem magazinartigen Journal mit Fotos und Stimmungen fest und visualisieren Sie besuchte Länder, Serien und Statistiken auf einer Weltkarte.
SSO und 2FA
Verbinden Sie einen beliebigen OIDC-Anbieter – Google, Apple, Authentik, Keycloak – und schützen Sie Konten mit TOTP-basierter Zwei-Faktor-Authentifizierung und Backup-Codes.
KI über MCP-Server
OAuth 2.1 authentifizierter MCP-Server mit über 150 Tools ermöglicht KI-Assistenten, Reisen zu erstellen, Packlisten zu erstellen und Budgets mit bereichsbezogenen Berechtigungen zu verwalten.
Warum Trek auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.