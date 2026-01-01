Keila ist eine Open-Source-Newsletter- und E-Mail-Marketing-Plattform, die es Ihnen ermÃ¶glicht, Ihre Abonnentenliste zu erweitern, zu segmentieren und zu erreichen, ohne auf Mailchimp, Brevo oder andere kommerzielle SaaS angewiesen zu sein. Entwickelt in Elixir und Phoenix fÃ¼r hohe Zustellbarkeit und gleichzeitigen Durchsatz, bietet es einen Ã¼bersichtlichen Drag-and-Drop-Editor, automatisierte Kampagnen, A/B-Tests, Abonnentensegmentierung und Double-Opt-in-BestÃ¤tigungsablÃ¤ufe â€“ alles unterstÃ¼tzt durch Ihren eigenen SMTP-Anbieter, sodass Sie die volle Kontrolle Ã¼ber den Sendereputations- und Kontaktdaten behalten.

Das Selbst-Hosting von Keila auf Ihrem VPS bietet Newslettern, Indie-Publishern und kleinen Unternehmen unbegrenzte Abonnenten und unbegrenzte Sendungen ohne eine Pro-Kontakt-Preisgestaltung, die Ã¼ber ein paar tausend Leser hinaus schmerzhaft skaliert. Verbinden Sie jeden SMTP-Anbieter â€“ SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, Ihr eigenes Postfix â€“ und besitzen Sie jede Abonnentenbeziehung.