Kroki mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichte Diagramm-als-Code-API, die Textbeschreibungen mithilfe von über 30 unterstützten Bibliotheken in Diagramme umwandelt.
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Was Sie mit Kroki erstellen können
Kroki ist eine vereinheitlichte HTTP-API zur Generierung von Diagrammen aus textuellen Beschreibungen. Anstatt für jedes Diagrammformat separate Tools zu installieren und zu warten, fasst Kroki über 30 Diagrammbibliotheken – darunter PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr und Excalidraw – hinter einem einzigen Endpunkt zusammen, der SVG-, PNG- oder PDF-Ausgaben zurückgibt.
Das Selbst-Hosting von Kroki auf Ihrem VPS eliminiert die Abhängigkeit von öffentlichen Rendering-Diensten, hält sensible Architekturdiagramme innerhalb Ihres Netzwerks und ermöglicht Ihnen die Integration der Diagrammgenerierung in Dokumentationspipelines, Wikis und CI/CD-Workflows ohne Ratenbegrenzungen oder Daten, die Ihre Infrastruktur verlassen.
Hauptmerkmale von Kroki
30+ Diagrammbibliotheken
PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN und viele weitere über einen einzigen API-Endpunkt rendern.
Mehrere Ausgabeformate
Erhalten Sie Diagramme als SVG, PNG, PDF oder Base64 zurück — wählen Sie das Format, das zu Ihrer Dokumentations-Toolchain passt.
Pipeline-Integration
Drop-in-kompatibel mit Asciidoctor, Confluence, GitLab und jedem Tool, das die Kroki-Diagramm-Block-Syntax unterstützt.
Keine externen Anrufe
Das gesamte Rendering findet lokal auf Ihrem VPS statt — Architektur- und Systemdiagramme verlassen niemals Ihre Infrastruktur.
Einfache HTTP API
Senden Sie eine POST-Anfrage mit Diagrammquelle oder betten Sie eine GET-URL ein – kein SDK oder keine Client-Bibliothek erforderlich.
Warum Kroki auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.