Photofield mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Geschwindigkeitsorientierte, selbst gehostete Fotogalerie, die Tausende von Bildern in einer flüssigen, zoombaren Zeitleiste rendert.
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Was Sie mit Photofield erstellen können
Photofield ist eine Open-Source-Fotogalerie mit einer einzigen Binärdatei, die sich um eine Obsession dreht: Geschwindigkeit. Anstatt Fotos in kleine Miniaturansichten zu unterteilen, rendert es Tausende von Bildern gleichzeitig auf einer kontinuierlichen, zoombaren Leinwand und lädt schrittweise höherauflösende Kacheln, während Sie schwenken und zoomen. Das Ergebnis fühlt sich eher wie ein Desktop-Bildbetrachter an als eine typische Webgalerie.
Wenn Sie Photofield auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Originalfotos und deren EXIF-Metadaten in der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und nicht bei einem SaaS-Fotodienst. Das Quellverzeichnis wird schreibgeschützt gemountet, sodass die Galerie niemals Originale ändern oder löschen kann, was sie zu einem sicheren, nicht-invasiven Frontend für ein bestehendes Archiv macht, das über rsync, SCP oder Syncthing synchronisiert wird.
Hauptmerkmale von Photofield
Zoomfähige Zeitleiste
Schwenken und zoomen Sie durch Zehntausende von Fotos auf einer einzigen, durchgehenden Leinwand mit Multi-Resolution-Kachel-Streaming.
Single-Binary-Bereitstellung
Ein Go-Binary bettet die Benutzeroberfläche, die Geolokalisierungsdatenbank und den Indexer ein, sodass der Container in Sekunden ohne externen Datenbankdienst startet.
Schreibgeschützte Bibliothek
Das Foto-Verzeichnis ist schreibgeschützt eingebunden, sodass die Galerie während der Indizierung niemals Originaldateien ändern, umbenennen oder löschen kann.
Lokale Rückwärts-Geokodierung
Eine gebündelte Geolocation-Datenbank löst EXIF-GPS-Koordinaten vollständig offline in Ortsnamen auf, ohne Aufrufe von Karten-APIs Dritter.
Schnelle Indexierung
Indexer scannt neue Fotos mit Tausenden von Dateien pro Sekunde auf SSDs und aktualisiert die Galerie schrittweise, ohne das Browsen zu blockieren.
Optionale KI-Suche
Verbinden Sie einen externen Photofield AI Host, um die semantische Bildsuche und Gesichtserkennung in der gesamten Sammlung zu ermöglichen.
Warum Photofield auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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