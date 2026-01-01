Photofield ist eine Open-Source-Fotogalerie mit einer einzigen Binärdatei, die sich um eine Obsession dreht: Geschwindigkeit. Anstatt Fotos in kleine Miniaturansichten zu unterteilen, rendert es Tausende von Bildern gleichzeitig auf einer kontinuierlichen, zoombaren Leinwand und lädt schrittweise höherauflösende Kacheln, während Sie schwenken und zoomen. Das Ergebnis fühlt sich eher wie ein Desktop-Bildbetrachter an als eine typische Webgalerie.

Wenn Sie Photofield auf Ihrem VPS selbst hosten, bleiben Originalfotos und deren EXIF-Metadaten in der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur und nicht bei einem SaaS-Fotodienst. Das Quellverzeichnis wird schreibgeschützt gemountet, sodass die Galerie niemals Originale ändern oder löschen kann, was sie zu einem sicheren, nicht-invasiven Frontend für ein bestehendes Archiv macht, das über rsync, SCP oder Syncthing synchronisiert wird.