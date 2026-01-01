Pulsarr in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-Plex-Merklisten-Monitor, der sich mit Sonarr und Radarr synchronisiert und intelligente Regeln fÃ¼r das Inhalts-Routing verwendet.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Pulsarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pulsarr erstellen kÃ¶nnen
Pulsarr verbindet Plex-Watchlists mit Sonarr und Radarr und verwandelt jedes Tippen auf â€žZur Watchlist hinzufÃ¼genâ€œ in der Plex-App in eine automatisierte Download-Anfrage â€“ kein zweites Frontend, keine separaten Logins und keine Einladungen pro Benutzer. Es Ã¼berwacht Plex in Echtzeit fÃ¼r Plex Pass-Benutzer und greift fÃ¼r alle anderen auf gestaffeltes Polling zurÃ¼ck, und leitet dann jeden Titel basierend auf von Ihnen definierten Regeln an die richtige Sonarr- oder Radarr-Instanz weiter.
Das Selbst-Hosting von Pulsarr auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Watchlist-Daten, Benutzerberechtigungen und arr-API-SchlÃ¼ssel unter Ihrer Kontrolle. Genehmigungsworkflows, Benutzerkontingente, Discord-Benachrichtigungen und die Plex-Label-Synchronisierung laufen kontinuierlich, ohne dass ein Heimserver online bleiben muss.
Hauptmerkmale von Pulsarr
Echtzeit-Watchlist-Synchronisierung
Watchlist-ErgÃ¤nzungen von Plex Pass-Benutzern lÃ¶sen sofortige Sonarr- oder Radarr-Anfragen aus, wobei eine gestaffelte Abfrage auch Nicht-Pass-Konten berÃ¼cksichtigt.
Intelligente Inhaltsweiterleitung
Erstellen Sie UND/ODER-Regeln mithilfe von Genre, Benutzer, Sprache, Jahr, Zertifizierung, Bewertungen oder Streaming-Dienst, um Inhalte an die richtige arr-Instanz weiterzuleiten.
Genehmigung und Quoten
Anfragen zur Administratorgenehmigung zurÃ¼ckhalten und tÃ¤gliche, wÃ¶chentliche oder monatliche Limits pro Benutzer durchsetzen, um Download-Warteschlangen unter Kontrolle zu halten.
Discord-Bot-Integration
Genehmigungen verwalten, Anfragestatus anzeigen und Aktionen direkt aus Discord mithilfe interaktiver Slash-Befehle auslÃ¶sen.
Mehrinstanz-UnterstÃ¼tzung
Verteilen Sie Inhalte Ã¼ber mehrere Sonarr- und Radarr-Instanzen mit synchronisierter Tagging, damit Sie immer wissen, welcher Benutzer was angefordert hat.
Flexible Benachrichtigungen
Senden Sie Benachrichtigungen Ã¼ber Plex Mobile Push, Discord, Webhooks oder Ã¼ber 80+ Dienste via Apprise, wenn Inhalte in Ihrer Bibliothek landen.
Warum Pulsarr auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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