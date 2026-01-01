Pulsarr verbindet Plex-Watchlists mit Sonarr und Radarr und verwandelt jedes Tippen auf â€žZur Watchlist hinzufÃ¼genâ€œ in der Plex-App in eine automatisierte Download-Anfrage â€“ kein zweites Frontend, keine separaten Logins und keine Einladungen pro Benutzer. Es Ã¼berwacht Plex in Echtzeit fÃ¼r Plex Pass-Benutzer und greift fÃ¼r alle anderen auf gestaffeltes Polling zurÃ¼ck, und leitet dann jeden Titel basierend auf von Ihnen definierten Regeln an die richtige Sonarr- oder Radarr-Instanz weiter.

Das Selbst-Hosting von Pulsarr auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Watchlist-Daten, Benutzerberechtigungen und arr-API-SchlÃ¼ssel unter Ihrer Kontrolle. Genehmigungsworkflows, Benutzerkontingente, Discord-Benachrichtigungen und die Plex-Label-Synchronisierung laufen kontinuierlich, ohne dass ein Heimserver online bleiben muss.