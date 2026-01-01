Audiobookshelf mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Hörbuch- und Podcast-Server mit Mehrbenutzerunterstützung, Offline-Mobil-Apps und automatischem Metadatenabruf.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Audiobookshelf
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Audiobookshelf
Audiobookshelf ist ein umfassender, selbst gehosteter Medienserver, der speziell für Hörbücher, Podcasts und E-Books entwickelt wurde. Er bietet eine Progressive Web App, die von jedem Browser aus zugänglich ist, sowie native iOS- und Android-Apps mit Unterstützung für Offline-Hören. Die Plattform streamt alle Audioformate im laufenden Betrieb, ruft Metadaten und Cover Art automatisch ab und synchronisiert den individuellen Wiedergabefortschritt für jeden Benutzer geräteübergreifend.
Selbst-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Medienbibliothek – keine Abonnementgebühren, keine Dateigrößenbeschränkungen und keine Anbieterbindung. Automatische Podcast-Downloads, RSS-Feed-Generierung, Kapitelverwaltung und Tools zum Zusammenführen von Audiodateien machen Audiobookshelf zu einem vollständigen Ersatz für kommerzielle Hörbuchplattformen, während Ihre Hörgewohnheiten und gekauften Inhalte vollständig privat bleiben.
Hauptmerkmale von Audiobookshelf
Mehrbenutzer-Fortschrittssynchronisierung
Jeder Benutzer behält einen unabhängigen Wiedergabefortschritt bei, der über Browser und mobile Geräte hinweg synchronisiert wird, was es ideal für die gemeinsame Nutzung in der Familie oder im Haushalt macht.
Offline mobile Apps
Native iOS- und Android-Apps ermöglichen es Benutzern, Inhalte herunterzuladen, um sie ohne Internetverbindung anzuhören, perfekt für Pendelfahrten und Reisen.
Automatischer Metadatenabruf
Coverbilder und Metadaten werden automatisch von Audible, Google Books, iTunes und anderen Quellen abgerufen, damit Ihre Bibliothek ohne manuellen Aufwand ansprechend aussieht.
Podcast-Verwaltung
Podcasts abonnieren, neue Episoden automatisch herunterladen und private RSS-Feeds generieren, damit Sie in jedem Podcast-Player hören können, den Sie bereits verwenden.
Kapitel-Tools
Kapiteldaten über die Audnexus API bearbeiten und nachschlagen, anschließend aktualisierte Metadaten direkt in Audiodateien einbetten für eine präzise Kapitelnavigation.
Warum Audiobookshelf auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.