Audiobookshelf ist ein umfassender, selbst gehosteter Medienserver, der speziell für Hörbücher, Podcasts und E-Books entwickelt wurde. Er bietet eine Progressive Web App, die von jedem Browser aus zugänglich ist, sowie native iOS- und Android-Apps mit Unterstützung für Offline-Hören. Die Plattform streamt alle Audioformate im laufenden Betrieb, ruft Metadaten und Cover Art automatisch ab und synchronisiert den individuellen Wiedergabefortschritt für jeden Benutzer geräteübergreifend.

Selbst-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Medienbibliothek – keine Abonnementgebühren, keine Dateigrößenbeschränkungen und keine Anbieterbindung. Automatische Podcast-Downloads, RSS-Feed-Generierung, Kapitelverwaltung und Tools zum Zusammenführen von Audiodateien machen Audiobookshelf zu einem vollständigen Ersatz für kommerzielle Hörbuchplattformen, während Ihre Hörgewohnheiten und gekauften Inhalte vollständig privat bleiben.