Invoice Ninja mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Rechnungs-, Abrechnungs- und Zahlungsplattform, entwickelt fÃ¼r Freiberufler und Kleinunternehmen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Invoice Ninja
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Invoice Ninja erstellen kÃ¶nnen
Invoice Ninja ist eine funktionsreiche Open-Source-Plattform zum Erstellen von Rechnungen, Verfolgen von Ausgaben, Verwalten von Kunden und Akzeptieren von Zahlungen. Es wird von Ã¼ber 100.000 Unternehmen weltweit genutzt und unterstÃ¼tzt Ã¼ber 40 Zahlungs-Gateways, automatisierte Erinnerungen, wiederkehrende Rechnungen und Zeiterfassung â€“ alles in einer selbst gehosteten Anwendung.
Der Betrieb von Invoice Ninja auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Finanzdaten unter Ihrer Kontrolle, ohne TransaktionsgebÃ¼hren, Abonnementkosten und ohne Anbieterbindung. Sie erhalten die volle EigentÃ¼merschaft an Kundendaten, Zahlungshistorie und Finanzberichten, ohne sensible GeschÃ¤ftsdaten mit Drittanbieter-SaaS-Anbietern teilen zu mÃ¼ssen.
Hauptmerkmale von Invoice Ninja
Multi-Gateway-Zahlungen
Akzeptieren Sie Zahlungen Ã¼ber Stripe, PayPal, Authorize.net und Ã¼ber 40 weitere Gateways direkt auf Kundenrechnungen ohne zusÃ¤tzliche Abonnements.
Wiederkehrende Rechnungen
Automatisieren Sie die Rechnungsstellung fÃ¼r Retainer-Kunden mit terminierten Rechnungen, die in einem konfigurierten Zyklus ohne manuelles Eingreifen erstellt und versendet werden.
Zeiterfassung
Erfassen Sie abrechenbare Stunden mit dem integrierten Timer und wandeln Sie die erfasste Zeit mit einem einzigen Klick direkt in Rechnungszeilenpositionen um.
Kundenportal
Bieten Sie Kunden ein gebrandetes Self-Service-Portal, um Rechnungen einzusehen, Zahlungen zu tÃ¤tigen und KontoauszÃ¼ge herunterzuladen, ohne Sie direkt zu kontaktieren.
Spesenverwaltung
GeschÃ¤ftsausgaben verfolgen, Belege anhÃ¤ngen und Ausgaben in abrechenbare Kundenkosten in einem nahtlosen Workflow umwandeln.
Warum Invoice Ninja auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.