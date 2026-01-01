Invoice Ninja ist eine funktionsreiche Open-Source-Plattform zum Erstellen von Rechnungen, Verfolgen von Ausgaben, Verwalten von Kunden und Akzeptieren von Zahlungen. Es wird von Ã¼ber 100.000 Unternehmen weltweit genutzt und unterstÃ¼tzt Ã¼ber 40 Zahlungs-Gateways, automatisierte Erinnerungen, wiederkehrende Rechnungen und Zeiterfassung â€“ alles in einer selbst gehosteten Anwendung.

Der Betrieb von Invoice Ninja auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Finanzdaten unter Ihrer Kontrolle, ohne TransaktionsgebÃ¼hren, Abonnementkosten und ohne Anbieterbindung. Sie erhalten die volle EigentÃ¼merschaft an Kundendaten, Zahlungshistorie und Finanzberichten, ohne sensible GeschÃ¤ftsdaten mit Drittanbieter-SaaS-Anbietern teilen zu mÃ¼ssen.